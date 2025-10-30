Kate Middleton, William minaccia le cugine Beatrice ed Eugenia di York

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton deve calmare William che pare sia furioso per la situazione incresciosa creata da suo zio Andrea. Il Principe del Galles pretende che l’ex Duca di York lasci immediatamente il Royal Lodge e pare sia arrivato a minacciare le sue cugine Beatrice ed Eugenia per spingerle a fare pressione sul padre.

Kate Middleton tiene a freno William

Anche se Kate Middleton è totalmente dalla parte di William e condivide con lui la necessità di introdurre una disciplina più ferrea all’interno della Corte in modo da non trovarsi in situazioni imbarazzanti come quella causata dal Principe Andrea, si rende perfettamente conto che va posto un freno alla furia di William.

Il Principe del Galles si sta dimostrando molto più spietato e intransigente rispetto a suo padre Carlo. Non tollera comportamenti come quelli di suo zio e non può perdonargli di aver macchiato per sempre la reputazione della Monarchia. Anche se Andrea si è sempre dichiarato innocente rispetto alle accuse di Virginia Giuffre, l’immagine della Famiglia Reale è stata fortemente danneggiata. Anche perché sono innegabili i rapporti dell’ex Duca con Epstein.

Ebbene William ritiene che si dovrebbe dare un punizione esemplare ad Andrea e non basta che quest’ultimo abbia rinunciato al titolo di Duca di York e ai pochi privilegi che ancora conservava.

Kate Middleton, le minacce di William alle cugine

Il Principe del Galles pretende che suo zio lasci immediatamente il Royal Lodge, il prestigioso immobile vicino al castello di Windsor che di solito viene dato in affitto ai Duchi di York. Andrea abita lì dal 2004 e ha un contratto di affitto con la Crown Estate, l’immobile infatti fa parte degli edifici della Corona, fino al 2078.

Da quando è salito al trono, Carlo ha più volte chiesto al fratello di lasciare la residenza dove abita con l’ex moglie Sarah Ferguson. Ma con promesse e mezzi impegni, Andrea è riuscito sempre a spuntarla fino ad oggi, ossia fino a quando le nuove rivelazioni sul caso Epstein hanno riaperto lo scandalo rendendo la presenza dell’ex Duca di York al Royal Lodge inopportuna.

Se Carlo tentenna ancora, William è fermamente convinto che lo zio debba traslocare. Ma c’è un vincolo contrattuale. Se il Sovrano sfratta Andrea, deve pagargli una penale di oltre mezzo milione di sterline. Dunque, sarebbe decisamente più opportuno che Andrea se ne andasse volontariamente. Lui però non è convinto di fare questa mossa. Anzi, avrebbe chiesto al fratello di dargli due case in sostituzione al Royal Lodge, una per sé e una per la moglie.

Poi si è ipotizzato che l’ex Duca potesse trasferirsi a Frogmore Cottage, l’ex casa di Harry e Meghan Markle. E addirittura si è pensato di sistemarlo nel piccolo Adelaide Cottage, quando William e Kate si trasferiranno a breve a Forest Lodge.

La situazione appare in stallo e pare che per trovare una veloce soluzione, William sia arrivato a minacciare le cugine Beatrice ed Eugenia di York, figlie di Andrea e Sarah Ferguson.

Sembra infatti che il Principe di Galles abbia fatto un discorsetto sgradevole alle due, minacciandole appunto di revocare quanto prima i loro titoli di Principesse se non avessero fatto pressione sul padre perché lasci il Royal Lodge subito.

Non sappiamo esattamente se le due donne abbiano seguito il “consiglio” di William, ma è noto che Beatrice di York ha avuto un incontro col padre qualche giorno fa, perché ci sono delle foto che la ritraggono in auto mentre esce dal Royal Lodge.

Kate Middleton, annullato l’incontro tra Carlo e Andrea

È emerso anche che Carlo avrebbe dovuto vedere il fratello nella sua abitazione dopo il suo ritorno dal viaggio in Vaticano la settimana scorsa.

Il Sovrano era quasi arrivato alla residenza di Andrea, ma una soffiata ai media britannici che si sono precipitati lì con tanto di elicotteri ha costretto il Palazzo ad annullare l’incontro.

I tentativi di William e Carlo hanno ottenuto comunque un minimo risultato. Per la prima volta infatti Andrea ha preso seriamente in considerazione di lasciare la sua amata casa dotata di 30 stanze e un circondata da un vasto giardino.

