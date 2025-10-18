Andrea fuori dalla royal family, cosa succede ora a Sarah Ferguson e alle figlie Beatrice e Eugenia

Il Principe ha ufficialmente rinunciato al titolo di Duca di York e altri onori ottenuti grazie alla sua posizione: la sua scelta cambia anche il destino della sua famiglia

IPA Sarah Ferguson con le Principesse Beatrice ed Eugenia

Il Principe Andrea ha deciso di rinunciare ai suoi titoli ufficiali. Ha preso questa decisione dopo lunghe conversazioni con il monarca perché “le continue accuse contro di me distraggono dal lavoro di Sua Maestà e della Famiglia Reale”. Non userà dunque più il titolo di Duca di York, ma gli resterà quello di Principe che ha ottenuto per nascita grazie a sua madre, la Regina Elisabetta II. La sua decisione ha però un impatto significativo su tutta la sua famiglia, inclusa l’ex moglie, Sarah Ferguson, e le figlie, Beatrice ed Eugenia.

Come cambia la vita di Sarah Ferguson e delle figlie Beatrice ed Eugenia

Da ora in poi Sarah Ferguson non potrà più utilizzare il titolo di Duchessa di York. Visto che il Principe Andrea non si è più risposato e le sue figlie detengono il titolo di Principessa in quanto nipoti di una Regina, la Ferguson ha continuato ad usarlo anche in seguito al divorzio del 1996.

Ma con la rinuncia dell’ex marito cade automaticamente anche il suo titolo. E dopo che Sarah ha espresso vicinanza a Jeffrey Epstein in alcune mail, probabile che le sue apparizioni pubbliche si riducano drasticamente. Già alcuni enti benefici hanno preso le distanze e molto probabilmente la 66enne si vedrà sempre meno in giro.

Beatrice, 37 anni, ed Eugenia, 35 anni, potranno invece continuare ad usare il titolo di Principesse. Le nipoti di Re Carlo sono entrambe Principesse di nascita e manterranno quindi i loro titoli. Beatrice è attualmente nona in linea di successione al trono mentre sua sorella Eugenia è dodicesima.

La separazione tra le due è dovuta ai loro discendenti, ai loro figli e ai posti che occupano secondo le regole dell’istituzione. Beatrice ed Eugenia continuano a mantenere ottimi rapporti con il resto della royal family sebbene siano devote anche ai loro genitori.

“Qualunque cosa possiate pensare di Andrew e Sarah, sono genitori brillanti e hanno cresciuto due ragazze molto perbene. Rimarranno Principesse e saranno benvenute agli eventi con il resto della famiglia reale, come il Natale a Sandringham”, ha raccontato al Mirror la royal expert Jennie Bond.

“Tuttavia, sono estremamente legati ai loro genitori e sono rimaste leali nel bene e nel male. Sono sicuro che sosterranno Andrew e Sarah in questa ultima crisi, proprio come sono stati lì per loro in passato. Devono credere alle proteste di innocenza del padre… altrimenti non potrebbero certo vivere in pace”.

Principe Andrea, cosa significa perdere il titolo di Duca di York

Il Principe Andrea aveva ottenuto il titolo di Duca di York dopo aver sposato Sarah Ferguson nel 1986. La tradizione vuole che questo titolo venga conferito al secondo figlio del monarca britannico “a meno che il figlio precedente non sia ancora in vita”.

Il precedente Duca di York era Giorgio VI, il padre della Regina Elisabetta che poi divenne sovrano in seguito all’abdicazione del fratello maggiore Edoardo. Il nonno di Carlo e Andrea morì nel 1952 a causa di un tumore.

Nell’attuale linea di successione, Andrew è ottavo, e rimarrà tale, poiché i suoi diritti di discendenza rimangono validi.