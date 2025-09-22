Sarah Ferguson abbandonata da tutti dopo lo scandalo della mail a Epstein

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Sarah Feguson ha perso il suo incarico di patrona di due enti di beneficenza dopo le rivelazioni sulla mail inviata a Jeffrey Epstein dove gli chiede scusa, definendolo “amico supremo”.

Sarah Ferguson estromessa dai suoi incarichi e abbandonata da tutti

L’ente benefico per l’infanzia Julia’s House ha dichiarato oggi che sarebbe “inappropriato” continuare a collaborare con Sarah Ferguson dopo la pubblicazione delle sue scuse via email a Epstein. L’annuncio è arrivato mentre il Duca e la Duchessa di York sono stati avvistati per la prima volta da quando l’ultimo scandalo, mentre sulla loro auto lasciavano la loro abitazione a Windsor, la Royal Lodge.

Anche i fondatori della Natasha Allergy Research Foundation hanno annunciato di aver interrotto i rapporti con Sarah, che in precedenza era una delle loro sostenitrici. I fondatori Nadim e Tanya Ednan-Laperouse hanno dichiarato: “Siamo rimasti turbati nel leggere della corrispondenza di Sarah, duchessa di York, con Jeffrey Epstein. Sarah Ferguson non è stata attivamente coinvolta con l’organizzazione benefica per alcuni anni. Era una sostenitrice, ma alla luce delle recenti rivelazioni, abbiamo deciso che sarebbe inappropriato per lei continuare a essere associata all’organizzazione benefica. Vorremmo ringraziarla per la sua gentilezza e il suo sostegno in passato”.

Mentre il Teenage Cancer Trust sta rivedendo la posizione di Fergie, nonostante sia una loro benefattrice dal 1991.

La mail inviata dalla Feguson a Epstein ha scosso molte persone, per il modo in cui la Duchessa di York si scusava, definendolo “amico supremo” e per questo molti degli enti benefici che lei sosteneva hanno deciso di dissociarsi dal suo nome.

Sarah Ferguson, il contenuto della mail a Epstein

La Duchessa inviò la mail di scuse a Epstein il 26 aprile 2011. Il messaggio fu mandato qualche settimana dopo che Sarah aveva dichiarato ai giornalisti che “non avrebbe mai più avuto a che fare” con lui. Nell’intervista rilasciata all’Evening Standard il 7 marzo 2011, la Duchessa si era scusata per aver accettato 15.000 sterline da Epstein.

All’epoca la Ferguson dichiarò ai giornalisti: “Detesto la pedofilia e qualsiasi abuso sessuale sui minori e so che questo è stato un gigantesco errore di giudizio da parte mia. Sono così pentita che non posso dirlo. Ogni volta che potrò, restituirò i soldi e non avrò mai più a che fare con Jeffrey Epstein”.

Ma qualche tempo dopo inviava questa mail a Epstein: “So che ti senti profondamente deluso da me. E devo umilmente scusarmi con te e con il tuo cuore per questo. Sei sempre stato un amico fedele, generoso e supremo per me e la mia famiglia”.

Proseguiva: “Mi è stato consigliato senza mezzi termini di non avere nulla a che fare con te e di non parlarti né scriverti email. E se l’avessi fatto, avrei causato altri problemi a te, al Duca e a me stessa. Ero distrutta e persa. Quindi, per favore, capisci. Non volevo ferire Andrea un’altra volta. Ero sopraffatta dalla paura. Mi dispiace”.

Il portavoce della Ferguson ha dichiarato la Duchessa aveva espresso il suo rammarico per la sua associazione con Epstein e che “non si tira indietro” dal condannarlo pubblicamente. Ha aggiunto che Epstein aveva minacciato di citarla in giudizio per diffamazione, per averlo associato alla pedofilia. Da qui la decisione di scrivere quella mail.