I 65 anni del Duca di York, tra luci e ombre

Il Principe Andrea, figlio di Elisabetta II, continua a far parlare di sé, nonostante non rappresenti più ufficialmente la Corona a causa dello scandalo Epstein

Fonte: IPA Il Principe Andrea, Duca di York

“Non vorrei che questo bambino conoscesse le preoccupazioni della corona. Vorrei che fosse semplicemente felice”, si dice che la Regina Elisabetta II abbia confidato questo pensiero al suo entourage il 19 febbraio 1960, poco dopo aver dato alla luce il Principe Andrea, il suo terzo figlio.

Quest’anno Andrea, Duca di York, celebra il suo 65° compleanno, una pietra miliare che arriva in un momento particolare della sua vita. Il Principe è sempre stato una figura di rilievo nella famiglia reale britannica, ma la sua vita è stata segnata sia da alcuni successi che da grandi scandali.

Il rapporto speciale con Elisabetta II

Nato a Buckingham Palace, Andrea è stato il primo figlio nato da un sovrano in carica dai tempi della Regina Vittoria. Alla nascita di Andrea, Elisabetta II era Regina già da 8 anni e l’allegria e l’esuberanza del figlio hanno subito conquistato la Sovrana.

Negli anni, gli ha sempre perdonato le stupidaggini combinate dalle più semplici e innocenti della sua infanzia, alle successive terribili avventure. Secondo molti biografi vicini alla famiglia reale, il Duca di York era il figlio prediletto di Elisabetta II e rimarrà quindi il suo tallone d’Achille per tutta la sua vita.

“Saluta ‘mamma’ nello stesso modo: chinando la testa, baciandole la mano, poi baciandola su entrambe le guance. È un piccolo rituale che lei adora”, ha detto un ex assistente di Buckingham Palace al Daily Mail nel 2011, svelando qualche dettaglio sul rapporto tra la Regina e il suo terzogenito.

Fonte: IPA

Come il fratello minore Edoardo in seguito, Andrea è cresciuto vicino ai genitori ed è stato mandato alla Heatherdown Preparatory School, a breve distanza da Ascot, non lontano dal Castello di Windsor. Per questo figlio, Elisabetta II faceva delle eccezioni: era solita presentarsi a scuola accompagnandolo personalmente e seguiva molto di più il percorso scolastico rispetto a quanto fatto con i primi due figli.

Successivamente, il Principe Andrea ha frequentato la Gordonstoun School, istituto rinomato per il suo rigoroso regime educativo, già scuola di suo padre Filippo e di suo fratello Carlo che aveva vissuto questo metodo di insegnamento come un incubo.

La carriera nella Royal Navy

Andrea è il figlio di Elisabetta II che più ha brillato per la carriera militare. Nel 1979 si è arruolato nella Royal Navy, diventando pilota di elicotteri, un lavoro che desiderava fare fin da bambino. Andrea era a bordo della portaerei HMS Invincible quando l’Argentina ha invaso le Falkland, facendo entrare in guerra la Gran Bretagna.

La sua partecipazione alla guerra delle Falkland nel 1982 è considerata uno dei momenti più memorabili del suo servizio. Andrea ha operato in missioni pericolose, volando con l’elicottero Sea King per operazioni di ricerca, soccorso e recupero. La sua dedizione e il suo coraggio durante il conflitto gli hanno fatto guadagnare rispetto sia dentro che fuori la Marina.

Fonte: IPA

Negli anni successivi, Andrea è stato nominato comandante e ha continuato la sua carriera militare presso il Ministero della Difesa fino al 2001 come ufficiale del dipartimento diplomatico dello Stato Maggiore della Marina. Dopo 22 anni di servizio, ha lasciato la Royal Navy nel 2001 con il grado di Comandante. Il 19 febbraio 2010, in occasione del suo cinquantesimo compleanno, è stato promosso al grado di Contrammiraglio.

Il Principe playboy

All’inizio degli anni Ottanta, il Principe ha iniziato a presenziare a feste ed eventi nei quali ha conosciuto e conquistato molte giovani donne, tanto da essere soprannominato dalla stampa il Principe Playboy o addirittura Randy Andy (Andy l’arrapato). In una di queste occasioni ha conosciuto Koo Stark, un’attrice che all’epoca recitava anche in film erotici.

I due si sono frequentati per un periodo ma era impensabile che la relazione potesse diventare ufficiale. Infatti, quando la storia è diventata di dominio pubblico in poco tempo è finita, anche se i due sono rimasti in ottimi rapporti tanto che il Principe Andrea è il padrino di uno dei figli di Koo.

Sarah Ferguson

Dopo alcuni anni passati a fare il playboy, durante un pranzo al Castello di Windsor nel giugno del 1985, Andrea viene messo accanto a un’amica della cognata, la Principessa Diana: Sarah Ferguson. Così tra una battuta e l’altra è iniziata una storia d’amore travolgente. “Ho trovato in Andrea l’uomo perfetto e l’anima gemella. Era accomodante e incredibilmente affascinante, giocoso come me, ma affidabile e gentile”, scrive Sarah Ferguson nella sua autobiografia Finding Sarah: A Duchess’s Journey to Find Herself.

Fonte: IPA

La Regina ha approvato subito questa simpatica ed eccentrica donna e nel febbraio del 1986, Andrea ha chiesto a Sarah di sposarlo donandole un rubino birmano – che gli ricordava il colore dei capelli dell’amata – circondato da dieci diamanti.

Il Royal Wedding

Il 23 luglio 1986, Andrea ha sposato Sarah Ferguson in una cerimonia seguita da 500 milioni di telespettatori in tutto il mondo. Il matrimonio è stato celebrato con grande sfarzo e la coppia ha ricevuto il titolo di Duca e Duchessa di York. Dal loro matrimonio sono nate due figlie: Beatrice nel 1988 ed Eugenia nata due anni dopo.

Tuttavia, il matrimonio ha affrontato difficoltà date soprattutto da presunti tradimenti e i due hanno ufficialmente divorziato nel 1996, pur mantenendo una relazione amichevole per il bene delle figlie. Oggi vivono insieme alla Royal Lodge di Windsor, proprietà che il fratello Carlo sta chiedendo di lasciare libera da diversi mesi.

Fonte: IPA

Gli scandali e il ritiro

Fino a pochi anni fa, Andrea era un working royal – lavorava per la Corona – ed è stato responsabile di varie missioni economiche, incontrando alcuni capi di stato e sviluppando accordi commerciali con loro. Ma in diverse occasioni il suo nome è stato citato nell’ambito di affari poco chiari. Si è parlato di rapporti di amicizia celati con capi di stato di Paesi non proprio democratici. Ogni volta ne è uscito indenne fino a quando non è scoppiato il caso Epstein.

La figura del Duca di York è stata oscurata dallo scandalo legato a Jeffrey Epstein, un finanziere statunitense condannato per reati sessuali. Andrea è stato accusato di aver partecipato ad attività sessuali con una minorenne, fatto da lui sempre negato. Il 16 novembre 2019, il Principe ha parlato per la prima volta del suo coinvolgimento in questa vicenda durante una rara intervista concessa alla BBC. L’intervista televisiva ha suscitato forti critiche da parte del pubblico e dei media, rivelandosi per lui una vera catastrofe.

Fonte: IPA

Successivamente, con il “permesso” della Regina, Andrea ha annunciato il ritiro dai suoi doveri pubblici ed è stato privato del trattamento, dei suoi titoli militari e dei suoi patrocini. La famiglia reale ha confermato che non avrebbe più partecipato a eventi ufficiali in rappresentanza della Corona.

Un futuro incerto a corte

Dopo il ritiro, Andrea ha condotto una vita più riservata. Nonostante le controversie, ha mantenuto un legame stretto con le figlie Beatrice ed Eugenia, che continuano a difendere il loro padre. Durante l’incoronazione del fratello ha avuto un ruolo marginale tanto quanto quello del nipote Harry.

Il suo futuro rimane incerto, ma ciò che è certo è che il suo ruolo nella Royal Family continuerà a essere oggetto di attenzione e dibattito. Nonostante tutto, il Duca di York, oggi nonno di quattro nipoti, sembra determinato a rimanere vicino ai suoi cari, mantenendo però un profilo basso.