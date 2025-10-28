Re Carlo contestato e aggredito a causa di Andrea: “Lo sapevi”

Re Carlo è stato aggredito per la prima volta a causa di suo fratello Andrea. Un uomo tra la folla lo ha contestato accusando di sapere tutto

La situazione per Re Carlo sta precipitando a causa del Principe Andrea. Il Sovrano è stato contestato e aggredito da un manifestante mentre si è recato in visita alla Cattedrale di Lichfield.

Re Carlo brutalmente contestato

Alla Regina Elisabetta non è mai successo, nemmeno quando scoppiò il caso del presunto coinvolgimento di Andrea negli “affari” di Epstein. Ma l’autorevolezza di Carlo è decisamente più bassa di quella di sua madre e così piovono le contestazioni da parte di quei sudditi che sono indignati dalla situazione causata dall’ormai ex Duca di York.

Anche se nei pressi della Cattedrale di Lichfield si è radunata una folla di sostenitori di Re Carlo, ci sono state anche voci dissonanti e piuttosto aggressive. Tanto che una persona non ha esitato a urlargli contro: “Da quanto tempo sapete di Andrea ed Epstein?“. Ma il grido è stato soffocato dagli altri astanti che si sono schierati dalla parte del Sovrano e hanno coperto la critica gridando a loro volta: “Dio salvi il Re!”.

Stando a testimoni oculari, Carlo non si sarebbe nemmeno accorto della contestazione. O se l’ha sentita ha fatto finta di niente e ha proseguito la sua visita senza mostrarsi minimamente turbato. Ma d’altro canto, è abituato a subire critiche feroci. Non è la prima volta che gli urlano contro e una volta, all’inizio del suo regno, è stato bersagliato anche dal lancio di uova.

Re Carlo, gli incontri di Andrea al Royal Lodge

Intanto, la questione tra Carlo e Andrea si sta giocando intorno al Royal Lodge. Dopo che il Principe, venerdì 17 ottobre, ha fatto un passo indietro rinunciando al titolo di Duca di York, dovrebbe – stando a molti tra sudditi ed esperti in questioni reali – rinunciare anche al Royal Lodge, la residenza all’interno del Great Park di Windsor che appartiene alla Crown Estate.

Andrea abita lì dal 2003 e ha un contratto di affitto valido fino al 2078. Già in passato Carlo ha provato a sfrattarlo, ma contrattualmente non può farlo. O meglio potrebbe farlo pagando ad Andrea 558.000 sterline. E a quanto pare non ha intenzione di farlo.

Intanto, emergono nuovi dettagli su quello che accadeva al Royal Lodge all’epoca in cui l’ex Duca di York frequentava Epstein.

Infatti, è stata pubblicata sui media britannici l’indiscrezione secondo la quale Andrea ha ospitato Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell e Harvey Weinstein al Royal Lodge per il diciottesimo compleanno di sua figlia Beatrice.

I tre parteciparono al ballo in maschera per il compleanno di Beatrice nel 2003, avvenuto due mesi dopo che negli Stati Uniti era stato emesso un mandato di arresto nei confronti di Epstein per violenza sessuale su minore.

Si ritiene inoltre che Epstein, Maxwell e Weinstein abbiano visitato il Royal Lodge prima della festa della Principessa che si è tenuta nelle sale di rappresentanza del Castello di Windsor e pare che Andrea abbia organizzato per loro un ricevimento con champagne e un banchetto.