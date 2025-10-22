Re Carlo non caccia di casa Andrea e dà scandalo. Ma ha le mani legate

Malgrado lo scandalo, Re Carlo non può cacciare dal Royal Lodge suo fratello Andrea. Ma non ha avuto problemi a sfrattare Harry e Meghan

Re Carlo ha lasciato perplesse molte persone per non aver ancora cacciato di casa suo fratello Andrea che abita nel sontuoso Royal Lodge con la sua ex moglie Sarah Ferguson. Eppure non ha avuto problemi a sfrattare da Frogmore Cottage Harry e Meghan Markle. A sua discolpa però bisogna osservare che la situazione del Duca di York è diversa da quella dei Duchi del Sussex. Ma procediamo con ordine.

Re Carlo, perché il Principe Andrea non lascia il Royal Lodge

Sono molti a domandarsi dove andrà ad abitare il Principe Andrea ora che ha rinunciato anche al titolo di Duca di York, perché certo una residenza reale e per di più prestigiosa quale è il Royal Lodge non gli compete più.

Eppure pare che, almeno per il momento, Re Carlo non abbia dato lo sfratto a suo fratello che resterà con Sarah Ferguson nella sontuosa villa nel Windsor Great Park, proprio a due passi dalla nuova casa di Kate Middleton e William che non sopporta più suo zio dopo i danni che sta causando alla Corona.

Il Royal Lodge è la residenza di Andrea da quando è morta la Regina Madre nel 2002, dunque da 23 anni. La casa, che comprende 7 camere da letto per un totale di 31 stanze ed è circondata da un ampio parco, è stata oggetto di un contenzioso tra il Principe e Carlo. Quest’ultimo ha più volte chiesto al fratello minore di lasciare quella fastosa villa e di ritirarsi in una casa più modesta e meno in vista.

Tra l’altro Andrea ha lasciato andare l’edificio, malgrado avesse l’obbligo di ristrutturarlo. Dopo una serie di promesse fatte mesi fa al Re, riuscì a spuntarla e a restare al Royal Lodge. Dopo le recenti rivelazioni scandalose pare che non paghi nemmeno l’affitto. D’altro canto, Andrea ha firmato un contratto di locazione di 75 anni per la proprietà storica nel 2003, che gli è costata 1 milione di sterline. Tuttavia, il suo contratto di locazione, visionato dalla Press Association, gli impone di pagare solo “un granello di senape” come affitto, “se richiesto”. E pare che non gli sia mai stato richiesto. Dunque, non è inadempiente.

Se Andrea avesse accettato di rinunciare al suo contratto d’affitto, cosa che si dice Carlo avesse fortemente incoraggiato, la Crown Estate, con cui lo aveva stipulato, avrebbe dovuto pagargli 558.000 sterline.

La Crown Estate ha condiviso una copia del contratto di locazione con i media e si dice che il Principe abbia dovuto pagare 7,5 milioni di sterline per lavori di ristrutturazione sulla proprietà che resterà in suo possesso fino al 2078 in base all’attuale contratto.

Ma non è chiaro come Andrea abbia pagato, visto che non ha ricevuto una eredità cospicua né da sua madre né da sua nonna. Anche se prima della morte di Elisabetta, riceveva da lei un assegno da 1 milione di sterline l’anno, ma Carlo glielo ha negato.

In ogni caso, dato il tipo di contratto che ha firmato, nemmeno il Re può costringere Andrea a lasciare quella casa.

Re Carlo, perché ha potuto sfrattare Harry e Meghan Markle

Diverso è il caso di Harry e Meghan Markle che ricevettero in affitto Frogmore Cottege. Infatti quando Carlo ha deciso di togliere loro l’immobile non c’è stato alcun problema.

La risposta al motivo per cui è stato così facile per Carlo sfrattare Harry e Meghan, ma apparentemente impossibile convincere il fratello minore a muoversi, sembra risiedere nel tipo di contratto di locazione in questione. Evidentemente i Duchi del Sussex avevano firmato un contratto di locazione più breve e meno vincolante rispetto al Principe Andrea.