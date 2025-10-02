Re Carlo caccia Andrea e Sarah Ferguson: “Devono sparire dalla vista”

Re Carlo prende le distanze da Andrea e Sarah Ferguson dopo l'ennesimo scandalo. Non solo non sono graditi a Natale, ma devono rendersi invisibili

Re Carlo prende le distanze da suo fratello Andrea e da Sarah Ferguson dopo l’ennesimo scandalo legato a Epstein. Il Sovrano avrebbe proibito loro di partecipare alle celebrazioni di Natale che coinvolgono la Famiglia Reale.

Re Carlo allontana Andrea e Sarah Ferguson

Forse l’avrebbe voluto già fare tempo fa, dopo la morte della Regina Elisabetta ma non ne ha avuto il coraggio. Adesso però Re Carlo si vede costretto ad allontanare suo fratello Andrea e la ex moglie Sarah Ferguson, dopo il nuovo scandalo che li ha coinvolti.

Secondo quanto riferito da fonti vicine a Palazzo, Re Carlo avrebbe ribadito che il Principe Andrea e Sarah Ferguson “non sono graditi alle feste di Natale“. Già lo scorso anno non avevano preso parte alle cerimonie pubbliche cui partecipano i membri senior della Famiglia Reale.

Ma ancor più quest’anno, Sua Maestà non li vuole proprio vedere. La coppia ha causato troppi imbarazzi. Qui non siamo più a livello di gossip e tradimenti, la situazione è molto più grave e Carlo non vuole rischiare di compromettere la Corona per la condotta di suo fratello.

Ma non solo non li vuole più a Natale, Carlo ha preteso che la coppia dello scandalo “si renda letteralmente invisibile“. Ciò significa, spiega la fonte, che non devono in alcun modo apparire in pubblico. Non devono farsi vedere nemmeno quando escono o tornano a casa. Come è noto, Andrea e Fergie abitano ancora nel Royal Lodge che è di proprietà del Re. La loro presenza in una proprietà della Corona è controproducente.

Per questo Carlo pretende che utilizzino ingressi e porte di servizio. Per evitare da un lato che siano associati alla Famiglia Reale, dall’altro che attirino l’attenzione dei media su di sé. Tutto questo sarebbe dannoso per la Monarchia.

Sarah Ferguson, lo scandalo imperdonabile

Andrea e Sarah sono quindi caduti definitivamente in disgrazia. Il Re si dissocia da loro e William non era mai stato dell’idea di perdonare lo zio. Nei prossimi mesi probabilmente Carlo dovrà decidere se sfrattare fratello e cognata dal Royal Lodge senza ulteriori indugi.

L’ennesimo scandalo che ha costretto il Sovrano ad adottare misure drastiche contro il Andrea ha coinvolto la sua ex moglie, ma attuale convivente. È emersa una mail che Sarah Ferguson inviò a Jeffrey Epstein, scusandosi con lui e definendolo un “potente amico”. Una posizione intollerabile per il Palazzo, anche se il messaggio fu scritto prima della condanna per pedofilia e dietro consigli errati. In ogni caso, è un documento che compromette membri della Famiglia Reale e li colloca in una situazione intollerabile, tanto che Fergie ha perso molti dei suoi patronati.