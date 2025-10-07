Re Carlo non perdona: Sarah Ferguson è sparita e Andrea ha paura

Re Carlo ha bandito i Duchi di York. Sarah Ferguson è sparita dalla circolazione da settimana e nessuno sa esattamente dove sia

IPA Re Carlo

Re Carlo è stato chiaro: non vuole più vedere suo fratello Andrea e Sarah Ferguson dopo l’ennesimo scandalo legato alla mail indirizzata ad Epstein. E l’ex cognata del Sovrano l’ha preso in parola. Infatti, è letteralmente sparita dalla circolazione.

Re Carlo, che fine ha fatto Sarah Ferguson

Nessuno sa che fine abbia fatto Sarah Ferguson dopo che la sua mail indirizzata Jeffrey Epstein è stata resa pubblica. Quella missiva di scuse le è costata una serie di patronati che aveva da più di 20 anni, la reputazione e forse il rispetto di Carlo.

Un errore fatale che Fergie ha commesso tanto tempo fa, probabilmente ha mal riposto la sua fiducia in consiglieri che l’hanno spinta a compiere un gesto imperdonabile. Sarah era riuscita a salvarsi dallo scandalo che ha travolta suo marito Andrea. Negli ultimi tempi sembrava aver riconquistato la fiducia di suo fratello Re Carlo che gli aveva persino permesso di stare al Royal Lodge. E poi l’ennesimo passo falso.

La Ferguson è da giorni che non si fa più vedere in giro. D’altro canto, Carlo ha imposto a lei e ad Andrea di non mostrarsi più in pubblico. Non possono nemmeno usare gli ingressi principali del Palazzo o delle residenze reali, dunque nemmeno quello di casa loro, visto che pagano l’affitto al Re.

Fonti sostengono che la Ferguson sia chiusa nel Royal Lodge. Avrebbe deciso di seguire alla lettera quanto imposto da Carlo e di mantenere un basso profilo, almeno finché non si calmino le acque. Ma nessuno sa esattamente dove sia.

La biografa della Duchessa, Ingrid Seward, che conosce Sarah e la sua famiglia dagli anni ’80, non esclude la possibilità di un ritorno, ma avverte che non sarà semplice. “(Fergie) è tornata così tante volte. Questa volta probabilmente dovrà fare ciò che non ha mai fatto prima e nascondersi per un bel po’.”

Re Carlo, cosa succederà ai Duchi di York

La Duchessa appare spesso nei pressi di Windsor Great Park, dove vive nella controversa Royal Lodge da 30 milioni di sterline con il principe Andrea, nonostante il loro divorzio avvenuto nel 1996. Sono di fatto vicini di casa di William e Kate che presto si trasferiranno al Forest Lodge, sempre all’interno del Great Park. Sarebbe dunque altamente sconveniente che i Principi del Galles incontrassero Sarah e Andrea. La situazione sarebbe a dir poco imbarazzante, sia se si fermassero a parlare con loro sia se li ignorassero.

L’esperto in questioni Richard Palmer riferisce che non c’è stata “nessuna traccia della Ferguson” da quando è emersa la lettera imbarazzante, settimane fa. Dunque, evita di portare a spasso i corgie o di fare shopping in zona.

Non è ancora chiaro quando Fergie potrebbe riapparire. Con il Natale ormai alle porte, la commentatrice reale Jennie Bond ha dichiarato che è “inconcepibile” che gli York possano unirsi al resto della Famiglia Reale per la tradizionale funzione religiosa a Sandringham. E in effetti fonti di Palazzo hanno dichiarato che la coppia è stata bandita dalle feste di Natale per volere del Re.

Intanto, sono attesi nuovi scandali, dato che a breve dovrebbe uscire un libro su Epstein dove potrebbe essere fatto anche il nome di Andrea.