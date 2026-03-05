Re Carlo, Sarah Ferguson non si riprenderà mai più. E anche Andrea

Re Carlo ha preso le distanze da Andrea e Sarah Ferguson e non può perdonarli nemmeno privatamente

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Sarah Ferguson

Sebbene ad essere indagato sia l’ex Principe Andrea, anche Sarah Ferguson è stata duramente colpita dagli Epstein files. E i provvedimenti che Re Carlo ha preso contro il fratello si sono inesorabilmente riflessi su di lei. Difficilmente l’ex Duchessa di York riuscirà a riprendersi.

Sarah Ferguson dà scandalo a Corte

Sarah Ferguson era la pecora nera della Famiglia Reale negli anni Ottanta e Novanta. Non è stata mai accettata fino in fondo dalla Regina Elisabetta che l’accettata solo per amore del suo figlio prediletto, Andrea.

La stampa britannica l’ha sempre messa a confronto con Diana, cercando di scatenare la gelosia tra le due donne che invece erano molto amiche e si sostenevano vicendevolmente facendo fronte comune contro la dura vita di Palazzo e le scappatelle dei mariti e le loro.

Sarah è stata al centro di numerosi scandali come nel 1992 quando venne fotografata in topless in compagnia di un intermediario finanziario americano. Poi nel 1996 arriva il divorzio. Fergie spiega che in comune accordo con Andrea hanno deciso di ufficializzare la fine del loro matrimonio per permetterle di lavorare. “Volevo lavorare; non è giusto che una principessa della casa reale lo faccia. Così con Andrea abbiamo deciso di ufficializzare il divorzio in modo che potessi andare a cercarmi un lavoro”.

I due divorziati continuano a vivere insieme e Fergie afferma: “Siamo la coppia di divorziati più felice al mondo“. E in effetti la loro convivenza è durata fino l 2026 quando Carlo li ha sbattuti fuori dal Royal Lodge, confinando Andrea a Sandringham. La Fegurson è finita invece in una clinica svizzera extra lusso per nascondersi da occhi indiscreti e liberarsi “dalle tossine” dello scandalo Epstein.

Re Carlo prende le distanza da Sarah Ferguson

Ma ben prima di Epstein, Sarah Ferguson non era persona gradita a Corte. Elisabetta, dopo il divorzio da Andrea, non la sopportava. Ma la goccia che fece traboccare il vaso cadde nel 2010 quando Fergie, piena di debiti, fu scoperta a vendere l’accesso al suo ex marito per 500mila sterline. Il Palazzo era furioso e Sarah compì una mossa abile discolpando Andrea e chiedendo scusa. “Posso confermare che il Duca di York non era a conoscenza né coinvolto in nessuna delle conversazioni che si sono state. Sono sinceramente dispiaciuta per le mie azioni”.

La Ferguson resta in piedi ma Carlo non la vuole più vedere. E questo sentimento di intolleranza si protrae ancora oggi.

Andrea e Sarah Ferguson si coprono a vicenda

L’unico che non perde mai fiducia in lei è proprio Andrea che le è sempre vicino. E viceversa. Anche Fergie non abbandona il marito quando nel 2019 emerge la relazione dell’ex Duca di York con Epstein. Andrea fu obbligato al pensionamento anticipato, ma la Regina lo volle accanto negli eventi che riguardavano la Famiglia Reale. Insomma, non aveva più un ruolo attivo, ma aveva conservato tutti i privilegi. E la sua ex ne ha sempre beneficiato.

Sarah si è rifatta una vita professionale. Ha scritto libri per bambini e partecipava a diverse associazioni benefiche che adesso l’hanno cacciata.

Sarah Ferguson non si riprenderà

Questa volta però la situazione è troppo grave perché Sarah e Andrea ne possano uscire indenni. Qui non si tratta più di tradimenti, ma di possibili crimini o per lo meno comportamenti immorali. La coppia non potrà più essere reintegrata nella Famiglia Reale. Nemmeno privatamente Re Carlo può perdonarli.