Re Carlo disperato per lo scandalo: “Ma non è finita qui”

IPA Re Carlo

La Famiglia Reale si è poggiata sempre su un aspetto: la riservatezza. La Regina Elisabetta aveva cercato di portare avanti il motto “never complain, never explain”, ovvero mai lamentarsi, mai spiegare, ma negli ultimi anni gli scandali che hanno coinvolto i Windsor hanno intaccato la reputazione della Monarchia. E Re Carlo è disperato dopo l’ultimo scandalo che vede al centro la Duchessa di York, Sarah Ferguson.

Re Carlo è disperato per lo scandalo che coinvolge Sarah Ferguson

Quello di Sarah Ferguson è l’ennesimo scandalo a Corte. Questa settimana è stata pubblicata una e-mail dal Mail on Sunday che la Duchessa di York ha scambiato con Jeffrey Epstein. in cui la Ferguson si “scusava umilmente” con lui per le sue dichiarazioni (ovvero di non voler avere più niente a che fare con lui). Sette organizzazioni hanno voltato le spalle alla Duchessa, le figlie Eugenia e Beatrice temono per il loro futuro, e anche Re Carlo si dice “devastato” per lo scandalo.

La Duchessa di York è spesso stata al centro di alcuni scandali (come le foto finite sui giornali insieme al suo ex amante), ma le scusee a Jeffrey Epstein hanno fatto crollare il suo mondo. Re Carlo deve già gestire le difficoltà reputazionali del fratello Andrea, presente ormai in pochissime occasioni in pubblico insieme alla sua famiglia. Il legame della Ferguson con Epstein potrebbe essere “troppo” da gestire, soprattutto ora che Carlo vuole riavvicinarsi a suo figlio Harry.

A parlare al Mirror è l’esperta Jennie Bond, che spiega che Carlo sarà probabilmente “disperato”. Anche perché da parte sua si è sempre impegnato per includere l’ex cognata Sarah Ferguson nelle riunioni di famiglia. “Ha indubbiamente provato compassione per i suoi problemi di cancro e, per usare le parole di Sarah, è stato gentile. E ora questo è davvero troppo“.

La scelta di William

Se per Carlo fronteggiare i problemi del fratello Andrea e dell’ex cognata Sarah Ferguson è più difficile, per William, invece, il distacco è netto. Ma possiamo già vederlo per come ha scelto di comportarsi con il fratello: non ha intenzione di perdonarlo, in alcun modo. E infatti ha già preso le distanze dallo zio Andrea da un bel po’ di tempo. “Penso che William sia sempre stato più diffidente nel permettere ad Andrea e Sarah di tornare in famiglia”, ha rivelato Bond. “E sospetto che ora sarà estremamente riluttante a condividere anche momenti privati ​​della loro famiglia con entrambi”.

La Duchessa è ormai diventata un “marchio tossico”, esattamente come l’ex marito Andrea. Ma per Carlo il peggio potrebbe ancora arrivare, perché potrebbero esserci ben presto ulteriori rivelazioni in merito alla vicenda. Andrea e Sarah rappresenterebbero quindi ancora una “minaccia” per la Monarchia. Le figlie Beatrice ed Eugenia sono fedeli ai genitori, sono sempre state di supporto, ma naturalmente i membri della Famiglia Reale cercheranno di non farsi vedere in pubblico con gli York. Ed è già stato abbastanza imbarazzante al funerale della Duchessa di Kent: William in particolare non vuole avere niente a che fare con i suoi zii.