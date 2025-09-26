Beatrice e Eugenia di York “devastate, il loro futuro ora è a rischio”

Le due sorelle, nipoti di Re Carlo, sono sotto pressione a causa degli scandali che hanno travolto i loro genitori, il Principe Andrea e Sarah Ferguson

Getty Images Beatrice ed Eugenia di York

Un altro scandalo a corte. La pubblicazione di una controversa email che Sarah Ferguson scambiò con il pedofilo americano Jeffrey Epstein ha suscitato notevole scalpore nel Regno Unito e non solo. L’ex moglie del Principe Andrea è stata esclusa dalle sue collaborazioni con diverse organizzazioni benefiche. Ora sotto i riflettori ci sono le sue figlie, le Principesse Beatrice ed Eugenia di York, “devastate” dalla fuga di notizie.

Ben sette organizzazioni hanno voltato le spalle a Sarah Ferguson a causa dell’email trapelata dal Mail on Sunday. Nello scritto, la donna si scusava con Jeffrey Epstein per averlo pubblicamente rinnegato. L’amicizia di Andrea con il magnate americano, morto in carcere nel 2019, ha portato alla sua rovina. Da allora, è stato relegato in secondo piano, senza alcun incarico pubblico. E la sua reputazione è stata infangata per sempre.

Beatrice e Eugenia devastate dagli scandali dei loro genitori

Le Principesse Beatrice ed Eugenia hanno sempre mantenuto uno stretto rapporto con la madre. Invece hanno scelto di non apparire più col padre Andrea dopo le controversie degli ultimi anni. Il royal expert Richard Fitzwilliams ha dichiarato al Daily Mail che è improbabile che i loro progetti siano influenzati dal “marchio tossico” ereditato dai loro genitori. Ma, allo stesso tempo, il loro futuro pubblico rimane incerto. Entrambe non sono membri attivi della famiglia reale britannica, ma detengono titoli come quello di Sua Altezza Reale.

L’esperto ha spiegato che la “vicinanza” che le due sorelle mantengono con la madre potrebbe impedire loro di partecipare a nuovi progetti di beneficenza per un certo periodo, causando loro un enorme dolore personale. “Quando un marchio diventa tossico, il suo effetto si estende ovviamente alle figure pubbliche ad esso associate”.

Le due Principesse lavorano nel settore privato. Beatrice, 37 anni, è vicepresidente dell’azienda tecnologica americana Afiniti. Ma durante il regno di suo zio Carlo, ha rafforzato i legami con il mondo arabo attraverso iniziative incentrate sulla sostenibilità e sulla tecnologia.

Nel 2025 è stata nominata co-presidente di un programma sulle soluzioni climatiche insieme alla Regina Rania di Giordania, sotto l’egida del World Economic Forum. Ha inoltre partecipato a eventi come l’Esposizione Internazionale del Petrolio di Abu Dhabi e le nozze del Principe Ereditario Hussein di Giordania, affermandosi come figura attiva nella diplomazia e nella cooperazione globale.

Sebbene non abbia alcun coinvolgimento ufficiale, i suoi movimenti sono stati interpretati come un’estensione dell’interesse della Gran Bretagna nel rafforzare i legami internazionali. Non ricoprendo incarichi statali, può affrontare determinate questioni senza rappresentare posizioni governative.

Lo stesso vale per Eugenia, 35 anni, che vive tra il Portogallo e il Regno Unito e ha effettuato diverse visite in Qatar come direttrice artistica della galleria Hauser & Wirth. La secondogenita di Sarah e Andrea è diventata una sorta di ambasciatrice culturale, oltre a partecipare a iniziative filantropiche legate alla conservazione degli oceani, una causa molto cara a Carlo, uno dei primi reali a parlare pubblicamente di ambiente.

Le speranze di entrambe di assumere un ruolo più importante nella royal family sono ora messe in discussione dall’ultimo scandalo che coinvolge Sarah Ferguson. “Penso che farebbero di più per la famiglia reale se il Re glielo chiedesse, ma è probabilmente impossibile ora dopo quello che è successo agli York”, ha detto Fitzwilliams, che ha anche osservato che entrambe “saranno devastate da ciò che è successo ai loro genitori”.

“Deve essere per loro profondamente doloroso vedere quanto siano caduti in basso i loro genitori, ma rimangono nonni amorevoli, e questo continuerà”, ha aggiunto l’altro esperto Phil Dampier.

Beatrice e Eugenia, un’eredità complessa da sostenere

Crescendo, Beatrice ed Eugenia di York sono diventate persone equilibrate e popolari. Anche se da sempre devono gestire un’eredità complessa. Non è la prima volta che Andrea e Sarah suscitano polemiche con le loro azioni.

Quando nel 2001 fu scattata la famosa foto di Epstein e del Principe Andrea che passeggiano per Central Park, Beatrice aveva 13 anni ed Eugenia 11. Sono cresciute con tutto questo, così come sono cresciute con l’impossibilità di poter vivere nello stesso spazio della madre e del nonno paterno visto che il Principe Filippo si rifiutò di stare sotto lo stesso tetto di Sarah Ferguson dopo gli scandali del divorzio.

Hanno anche assistito a controversie legate al denaro: dalle registrazioni compromettenti della madre ai problemi con lo chalet in Svizzera. E sono sempre sopravvissute. Hanno preso la loro strada, sono amate dalla famiglia e si sono sempre tenute lontane, almeno fino ad oggi, dagli errori dei genitori.

Re Carlo non ha ancora commentato le ultime vicende ma si vocifera che sia stato esortato dal figlio maggiore ed erede, il Principe William, a escludere sia Andrea che Sarah da qualsiasi futuro evento reale. Il futuro di Beatrice e Eugenia resta invece un’incognita.