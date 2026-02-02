Eugenia e Beatrice di York, come hanno reagito alle nuove rivelazioni su Epstein e Andrea

Come stanno Eugenia e Beatrice di York dopo le ultime rivelazioni su Andrea e Sarah Ferguson, legati a Epstein? Sarebbero "sgomente"

IPA Eugenia e Beatrice di York

Le nuove rivelazioni su Andrea Mountbatten-Windsor (e Sarah Ferguson) scuotono la Monarchia: sono sempre di più coloro che spingono affinché Carlo prenda un’ulteriore decisione drastica, dopo la scelta di privarlo dei titoli. Non dimentichiamo, però, che questa vicenda, oltre all’Istituzione, sta toccando da vicino due persone: le figlie di Andrea, la Principessa Beatrice e la Principessa Eugenia. Stando alle indiscrezioni dei tabloid, sarebbero “sgomente, sconvolte e imbarazzate”.

La reazione di Eugenia e Beatrice di York alle rivelazioni sui genitori Sarah e Andrea

La foto dell’ormai ex Principe Andrea, caduto in disgrazia, è su tutti i giornali: scalzo, a gattoni sul pavimento, proprio nella tenuta di Epstein a New York, vicino a una donna stesa a terra. Re Carlo, pochi mesi fa, aveva annunciato di aver privato dei titoli il fratello, ma gli inglesi sarebbero furiosi per quanto emerso negli ultimi giorni. Non solo: a scatenare le reazioni avverse sono anche le e-mail che Sarah Ferguson ha inviato a Epstein, che ha elogiato in passato, arrivando a definirlo come “il fratello che ho sempre desiderato”.

Nel corso della corrispondenza che ha tenuto con Epstein, ha inoltre citato le figlie, la Principessa Beatrice e la Principessa Eugenia. Che, stando ad alcune fonti a loro vicine, sarebbero a dir poco imbarazzate. A riportarlo è il Daily Mail: “Sono inorridite da ciò che hanno letto. Sono mortificate dalle email che la loro madre ha inviato a Epstein. È così imbarazzante per loro. Non crediamo che alle ragazze sia stato detto molto su quanto è appena emerso, e rimarranno semplicemente sbalordite da quanto i loro genitori fossero vicini a quest’uomo spaventoso“.

Andrea e Sarah Ferguson caduti in disgrazia

Per Sarah Ferguson questo si profila come uno dei capitoli più complessi e dolorosi della sua esistenza. A sessantasei anni, si trova a dover gestire una tempesta perfetta che ha investito ogni ambito della sua vita, da quello pubblico a quello strettamente privato. La perdita dello status è solo la punta dell’iceberg: la questione abitativa è diventata un problema reale dopo l’addio forzato al Royal Lodge. Le opzioni per il futuro sembrano poche e incerte; eppure, l’incertezza su dove vivere passa quasi in secondo piano di fronte al contenuto dei documenti emersi dagli Stati Uniti e che hanno scatenato una reazione a catena.

Se la posizione di Andrea appare ormai compromessa agli occhi del mondo, anche la figura di Sarah ne esce profondamente scalfita. Le carte raccontano di una corrispondenza tenuta con il finanziere anni dopo le sue prime condanne. Nel 2010, gli ha scritto: “Sei una leggenda. Non ho davvero parole per descriverti, amore mio, ti sono grata per la tua generosità e gentilezza. Sono al tuo servizio. Sposami”. Tra le righe di questa corrispondenza è emerso un commento infelice riguardante proprio Eugenia. In uno scambio risalente al 2010, Sarah si è lasciata andare a un’uscita poco elegante sulla vita privata della figlia, allora diciannovenne, in riferimento a un weekend trascorso con Jack Brooksbank. Da qui l’imbarazzo, più che comprensibile, che in questo momento starebbero vivendo la Principessa Beatrice ed Eugenia.