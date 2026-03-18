Beatrice ed Eugenia di York a pezzi, doppio divorzio in vista

I matrimoni delle Principesse Beatrice ed Eugenia sono in grave crisi dopo lo scandalo Epstein: "I loro mondi stanno crollando"

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IPA Beatrice ed Eugenia di York

Beatrice ed Eugenia di York stanno affrontando una vera e propria tempesta personale e pubblica. Dopo che il padre Andrea è stato arrestato e la madre Sarah Ferguson è scappata dal Regno Unito per via del legame con Jeffrey Epstein, le due Principesse stanno facendo i conti con le critiche, i giudizi e pure con una profonda crisi che sta mettendo a repentaglio i rispettivi matrimoni.

I matrimonio delle Principesse Beatrice ed Eugenia sono in crisi

Secondo indiscrezioni provenienti da ambienti vicini alla corte, le due sorelle – nonché nipoti della Regina Elisabetta – starebbero attraversando una fase estremamente delicata, che coinvolge non solo la loro immagine pubblica ma anche l’equilibrio dei rispettivi matrimoni. Al centro di tutto resta la figura controversa del padre, l’ex Principe Andrea, il cui nome continua a essere associato a scandali e polemiche.

Le ripercussioni personali sulle figlie del fratello di Re Carlo, come riporta Heat World, sarebbero profonde. Beatrice ed Eugenia di York si troverebbero infatti a fare i conti con una pressione mediatica crescente, mentre il loro ruolo nella società britannica rischia di essere ridimensionato.

“Il loro mondo sta crollando”, avrebbe confidato una fonte vicina alle due Principesse, descrivendo un clima di forte smarrimento emotivo. In questo scenario complesso, anche i rapporti con i rispettivi mariti risentirebbero della tensione.

Beatrice, 37 anni, ha due figlie, Sienna di quattro anni e Athena di un anno, con il marito Edoardo Mapelli Mozzi, un uomo d’affari italiano con cui è sposata da cinque anni. Sua sorella, Eugenia, 35 anni, ha invece sposato il dirigente marketing Jack Brooksbank nel 2018, e la coppia ha due figli, August di cinque anni ed Ernest di due.

“Le Principesse sono devastate da quello che sta succedendo: il loro mondo sta crollando. Jack ed Edoardo stanno facendo del loro meglio per essere di supporto, ma la tensione sta influenzando la loro vita familiare. La loro visione dei genitori è stata irrimediabilmente compromessa, rischiano la rovina sociale e ora anche Jack ed Edoardo sono stati trascinati in questo dramma, dovendo rispondere a domande su Andrea: è umiliante. Ovviamente non è colpa delle ragazze, ma questo non significa che non stia causando tensione”

Come Beatrice ed Eugenia di York sono coinvolte nello scandalo Epstein

Pur in assenza di prove che le colleghino direttamente a comportamenti illeciti, Beatrice ed Eugenia si ritrovano coinvolte, loro malgrado, nello scandalo Epstein. Alcune ricostruzioni riemerse nelle ultime settimane suggeriscono che Beatrice avrebbe avuto un ruolo di supporto nella preparazione della controversa intervista rilasciata dal padre a Newsnight nel 2019.

Parallelamente, una corrispondenza attribuita a Sarah Ferguson e a Jeffrey Epstein menzionerebbe il nome della primogenita in decine di passaggi, mentre Eugenia comparirebbe in misura minore, ma comunque significativa.

Tra i documenti, anche email dal contenuto imbarazzante, in cui la madre si vanterebbe di alcuni “weekend di sesso” della secondogenita.

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Inizialmente l’opinione pubblica aveva mostrato una certa indulgenza nei confronti delle due sorelle ma il clima è mutato con la diffusione, all’inizio del mese, di un’email del giugno 2011.

In un messaggio Andrea avrebbe esercitato pressioni affinché le figlie ricevessero pagamenti riservati (si parla di 50 mila sterline ciascuna) dal finanziere Jonathan Rowland, all’epoca in rapporti con lui per attività legate al ruolo di inviato commerciale. Non è chiaro se tali somme siano mai state effettivamente corrisposte.

Intanto la posizione delle due sorelle all’interno dell’orbita reale appare sempre più incerta. Beatrice continua a utilizzare il suo appartamento a St James’s Palace come base londinese, mentre Eugenia si è recentemente trasferita a Ivy Cottage, nella tenuta di Kensington Palace, dopo aver lasciato con discrezione il suo incarico presso l’organizzazione Anti-Slavery International. Resta tuttavia aperto l’interrogativo sulla possibilità che possano mantenere tali residenze nel lungo periodo.

Secondo fonti vicine al loro entourage, si starebbe facendo strada un dibattito sulla necessità di rompere il silenzio. “I loro mariti vogliono capire quanto potrà durare questa situazione. Finora Beatrice ed Eugenie hanno scelto la riservatezza, ma c’è chi ritiene che esporsi pubblicamente sarebbe la scelta più opportuna”.

Ansa

Intanto le Principesse si trovano sempre più isolate, sia all’interno della famiglia reale sia nel loro ambiente sociale. Episodi come l’esclusione da eventi ufficiali, tra cui il Royal Ascot, hanno accentuato il senso di marginalizzazione.

Anche la vita privata risente della pressione: sebbene non vi siano segnali concreti di crisi coniugali, il clima di tensione costante preoccupa chi è loro vicino. “Vivono sotto uno scrutinio continuo, ed è estenuante. Sono abituate a passare inosservate, ma oggi ogni loro presenza genera silenzi e imbarazzo“, ha spifferato un insider.

In un contesto sempre più complesso, resta aperta la domanda su quale strada sceglieranno: continuare a mantenere il riserbo o intervenire pubblicamente per ridefinire la propria posizione. Una decisione che potrebbe segnare il futuro non solo della loro immagine, ma anche della loro stabilità personale.