Eugenia di York compie 35 anni: la dedica toccante di mamma Sarah Ferguson

Fonte: IPA Eugenia di York

Eugenia di York compie 35 anni il 23 marzo. La Principessa si è dedicata alla sua famiglia in questa giornata speciale e ha ricevuto gli auguri pubblici da parte della mamma, la Duchessa di York, Sarah Ferguson. E, tra l’altro, si è fatta un regalo speciale e insolito proprio alla vigilia del suo compleanno. Nonostante lo status Reale, la figlia di Sarah Ferguson ha semplicemente fatto un viaggio a Westfield sabato 22 insieme al marito Jack Brooksbank e al figlio August.

Eugenia di York compie 35 anni: la dedica di Sarah Ferguson alla figlia su Instagram

La Principessa Eugenia di York compie 35 anni e decide di festeggiare il suo compleanno in modo low profile. Insieme al marito e al figlio, dunque, ha visitato un negozio Lego, dove hanno acquistato anche due set (una mini orchidea per Eugenia, mentre per il piccolo August un set di aerei). Al negoziante, Eugenia ha detto che il set di fiori era per il suo compleanno. Uno dei presenti ha detto di aver visto la coppia passeggiare per il negozio come una “normale famiglia, senza sicurezza e senza problemi. Era il momento perfetto per fare shopping in pace, dato che il centro commerciale è più tranquillo al mattino”.

Su Instagram, Eugenia di York ha inoltre ricevuto gli auguri e una dedica toccante da parte della mamma, Sarah Ferguson. “Auguro un meraviglioso compleanno alla mia amata figlia, la Principessa Eugenia! È stata una gioia vederti crescere e diventare una persona così straordinaria, piena di gentilezza, saggezza e forza. La tua generosità e il tuo calore illuminano la vita di tanti, e sono infinitamente orgogliosa di tutto ciò che fai. Con tutto il mio amore, nel tuo giorno speciale”.

Un festeggiamento low profile

La Principessa Eugenia di York è molto amata: la figlia del Principe Andrea e di Sarah Ferguson ha preferito trascorrere il suo compleanno in modo del tutto tranquillo, una giornata speciale in famiglia. Su Instagram, ha condiviso un dolce scatto insieme ai figli August ed Ernest, seduti a un tavolo da picnic. Per la visita a Westfield, Eugenia sembrava sinceramente emozionata per il suo compleanno (e anche per la scelta del suo regalo). Per l’occasione, ha inoltre sfoggiato un look casual chic, ovvero jeans larghi e chiari abbinati a una camicia a righe di Michael Kors. Chignon basso, stivali e un sorriso meraviglioso.

Da un po’ di tempo, la famiglia di Eugenia di York si divide tra Londra e il Portogallo, poiché si è trasferita proprio nella località nel 2022, a seguito di un impegno lavorativo del marito. Ma quando tornano a casa, nel Regno Unito, la loro abitazione è l’Ivy Cottage, che si trova proprio nei terreni di Kensington Palace. Il profilo ufficiale della Famiglia Reale, tuttavia, non ha condiviso alcun post per il compleanno della Principessa, ma è un’usanza rara, riservata di solito ai membri attivi e lavoratori. Eugenia e la sorella Beatrice di York, infatti, non sono “working royal”, quindi non hanno un ruolo attivo all’interno della Royal Family.