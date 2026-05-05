Eugenia di York incinta del terzo figlio, così cambia la linea di successione

La Principessa Eugenia aspetta il terzo figlio che entrerà nella linea di successione, facendo scalare altri reali e riaccendendo il dibattito sulle regole della monarchia

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IPA La Principessa Eugenia

Nuovo royal baby in arrivo tra i Windsor. La Principessa Eugenia, figlia dell’ex Principe Andrea, aspetta il terzo figlio dal marito Jack Brooksbank. La coppia ha già due bambini, August ed Ernest. L’arrivo del terzogenito è previsto per l’estate anche se non si conosce ancora il sesso.

L’annuncio della gravidanza è stato accolto con entusiasmo a corte, con Re Carlo che si è detto felicissimo della notizia. Come accade in ogni famiglia reale, però, l’arrivo di un nuovo nato non rappresenta soltanto un evento privato, ma ha anche implicazioni istituzionali, in particolare per quanto riguarda la linea di successione al trono.

Come cambia la linea di successione con il terzo figlio di Eugenia

Il terzo figlio di Eugenia di York sarà quindicesimo in linea di successione al trono, subito dopo i fratelli August ed Ernest, rispettivamente tredicesimo e quattordicesimo. Un cambiamento che, pur non incidendo sugli equilibri ai vertici della monarchia, determinerà uno slittamento automatico delle posizioni degli altri membri della famiglia reale.

Il bebè farà scivolare di una posizione nella linea di successione figure come la Principessa Anna e i suoi discendenti. Ma anche il Principe Edoardo, il Duca di Edimburgo che, pur essendo distante dal trono, resta una figura chiave nel supporto alla monarchia e membro attivo della ditta.

Nel 2013, con il Succession to the Crown Act, il Regno Unito ha introdotto una riforma significativa, abolendo il principio della primogenitura maschile. La legge stabilisce che, per i nati dopo il 28 ottobre 2011, il diritto alla successione non dipenda più dal genere, ma dall’ordine di nascita.

La legge di successione al trono aggiornata nel 2013

Questa legge non si applica dunque ad Anna, Andrea ed Edoardo: sebbene la Principessa sia nata prima (nel 1950 per l’esattezza) resta indietro nella linea di successione in confronto ai suoi fratelli minori, rispettivamente classe 1960 e 1964.

Nonostante questo aggiornamento, il sistema resta inoltre ancorato a logiche strettamente ereditarie. Non vengono presi in considerazione elementi quali la condotta pubblica o il livello di impegno nelle attività ufficiali. Un aspetto che continua ad alimentare il dibattito, soprattutto alla luce delle vicende che hanno coinvolto alcuni membri della famiglia reale.

Mentre l’ex Principe Andrea ha macchiato la reputazione della sua famiglia con i suoi scandali, la sorella maggiore Anna – l’unica figlia della defunta Regina Elisabetta – ha saputo fare la differenza all’interno dell’istituzione.

La royal più laboriosa, una delle più amate dai sudditi (e non), e considerata da alcuni addirittura l’arma segreta della Corona in questi ultimi anni profondamente segnati dai problemi di salute di Carlo e Kate Middleton.

In sintesi la linea di successione sarà così cambiata:

1. Principe William

2. Principe George

3. Principessa Charlotte

4. Principe Louis

5. Principe Harry

6. Principe Archie

7. Principessa Lilibet

8. Ex Principe Andrea

9. Beatrice di York

10. Sienna Mapelli Mozzi

11. Athena Mapelli Mozzi

12. Eugenia di York

13. August Brooksbank

14. Ernest Brooksbank

15. Terzo figlio in arrivo di Eugenia

16. Principe Edoardo

17. Lady Louise Windsor

18. James, visconte Severn

19. Principessa Anna

20. Peter Phillips

Al momento non è prevista alcuna modifica della linea di successione che escluda di fatto Andrea o i suoi discendenti. Anche dopo la perdita dei titoli nobiliari e il coinvolgimento in gravi vicende giudiziarie, rimane formalmente ottavo nella linea di successione al trono britannico.

Ai vertici della gerarchia restano saldamente il Principe William e i suoi tre figli, seguiti da Harry e dalla sua famiglia.

In questo contesto, l’arrivo del terzo figlio di Eugenia di York rappresenta un aggiornamento marginale ma simbolico, che conferma come la monarchia britannica continui a operare secondo principi tradizionali, pur in un’epoca di crescente attenzione pubblica alla trasparenza e alla responsabilità istituzionale.