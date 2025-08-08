La Principessa Anna: 75 anni accanto al fratello Carlo III

Gli anni avanzano, ma la Principessa Reale non ha intenzione di diminuire gli impegni pubblici e il sostegno, che non è mai mancato, al fratello Carlo III

Il prossimo 15 agosto 2025, la Principessa Anna, unica figlia della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo di Edimburgo, compirà 75 anni. Un traguardo che segna una vita dedicata al servizio della Corona, prima al fianco della madre Elisabetta II e poi accanto al fratello maggiore, Re Carlo III.

Nata a Clarence House, allora residenza londinese della futura Regina Elisabetta e del Principe Filippo, Anna Elizabeth Alice Louise Windsor, è stata per quasi otto anni seconda nella linea di successione, subito dopo Carlo, fino alla nascita, nel 1960, del Principe Andrea.

Nel 1987, la Regina le ha conferito il titolo di Principessa Reale, che mantiene a vita. È la settima Principessa Reale a detenere questo onore da quando è stato introdotto nel XVII secolo.

Fratello e sorella

Da bambina, Anna mostrava una forte competitività con Carlo. I loro litigi erano frequenti: si racconta che arrivasse a lanciare in aria oggetti pur di ottenere ciò che voleva, anche se Carlo, con la sua gentilezza innata, se ne stava tranquillo in disparte.

Nonostante ciò, durante l’infanzia sono stati molto legati l’uno all’altra. Il loro legame, grazie anche a molte esperienze condivise, non ha fatto che rafforzarsi con il tempo.

La Principessa Anna ha il carattere del padre ed è una persona molto schietta, motivo per cui Carlo si fida ciecamente di lei che è la sua confidente più affidabile.

La Principessa Reale e il Re

Per riconoscere la grande lealtà che Anna gli ha sempre dimostrato, Carlo le ha affidato, durante la sua incoronazione, il ruolo di Gold-Stick-in-Waiting, responsabile della sua sicurezza personale. Fonti vicine ai due fratelli hanno riferito che Anna sia la persona a cui Carlo si rivolge quando ha bisogno di consigli sinceri.

Anna è sempre rimasta ferma sulle sue posizioni sia in privato sia in pubblico e non ha risparmiato battute sarcastiche sulle scelte o sui comportamenti del fratello quando lo ha ritenuto necessario.

Grazie al suo umorismo prettamente britannico, durante un recente Charities Forum a Buckingham Palace per celebrare i suoi 75 anni, Anna ha scherzato sulla generosità del Re nel concederle l’uso dello spazio. Ha affermato: “È davvero d’aiuto”, dopo aver ringraziato Carlo per aver messo a disposizione il Palazzo.

Anna è riconosciuta come il membro più attivo della famiglia reale britannica. Nel 2024 ha svolto oltre 400 incarichi ufficiali, superando anche Carlo III. Neanche l’età la ferma: ha dichiarato che il pensionamento “non è un’opzione”, e ha espresso l’intenzione di continuare fino a quando la salute lo permetterà; vedendo i suoi genitori ha probabilmente davanti ancora molti anni.

Una moneta per celebrarla

Per questo importante compleanno, la Principessa Reale è stata celebrata con la prima moneta britannica coniata in suo onore, raffigurante il suo ritratto, realizzato da John Swannell, in cui indossa la tiara Pineflower, il diadema spesso da lei indossato durante i banchetti ufficiali.

Sul lato frontale della moneta è scritto: “Celebrating 75 Years – Duty and Devotion”.

La Royal Mint ha svelato il disegno il 18 luglio sui social media, scrivendo: “Unisciti a noi per celebrare Sua Altezza Reale la Principessa Reale, che festeggia il suo importante 75° compleanno con la prima moneta del Regno Unito realizzata in suo onore, raffigurante il suo stemma ufficiale e un ritratto ufficiale scattato da John Swannell”.

La morte della madre Elisabetta II

Nel settembre 2022, durante i giorni finali della Regina Elisabetta a Balmoral, Anna ha assunto un ruolo cruciale accogliendo i familiari e sostenendo l’intera famiglia, mentre Carlo affrontava un percorso personale ed emotivo verso la vita da Re. Ed è proprio in questa occasione che hanno mostrato al pubblico il forte legame che li lega.

A differenza del fratello Carlo, a cui piace essere al centro dell’attenzione, Anna evita le luci della ribalta: non segue le mode, non ama la mondanità, preferisce l’efficienza al glamour ed è per questo che non è mai la protagonista delle copertine dei tabloid.

L’instancabile lavoratrice della famiglia reale

Chiunque abbia parlato con lei afferma che la Principessa è dotata di una grande memoria ed è capace di dialogare con persone su tutte le tematiche possibili, dalle più semplici alle più complesse.

Durante un episodio del podcast “A Right Royal” di Hello! Magazine, Andrea Caamano, Digital Content Director della rivista, ha raccontato: “Una volta ho visto la Principessa Anna per strada, era sulla sua auto ufficiale e stava leggendo degli appunti prima di andare a un evento, è una grande lavoratrice”.

Il rapimento e le Olimpiadi

Anna si è sempre distinta all’interno della famiglia reale non soltanto per i tanti impegni pubblici a cui prende parte. È sopravvissuta a un tentativo di rapimento nel 1974 ed è stata la prima reale britannica a partecipare a un’Olimpiade, a Montreal nel 1976, come cavallerizza, dopo aver vinto diverse medaglie europee.

La scelta controcorrente di non dare titoli ai figli

La Principessa Reale è stata anche la prima figlia di Elisabetta II a divorziarsi. In prime nozze, nel 1973, ha sposato il capitano Mark Phillips. La coppia ha avuto due figli, Peter Phillips e Zara Tindall. La Principessa, d’accordo con il marito, ha rifiutato i titoli reali per i figli, per dare loro una vita il più normale possibile.

“Penso che per loro sia stato più facile, e credo che la maggior parte delle persone sosterrebbe che avere dei titoli ha i suoi svantaggi”, ha detto la Principessa a Vanity Fair nel 2020. “Quindi penso che sia stata probabilmente la cosa giusta da fare”.

Una scelta in controtendenza con gli altri fratelli – Carlo non avrebbe potuto fare il contrario – che hanno voluto i titoli per i propri figli.

Il matrimonio di Anna e la separazione di Carlo

E mentre il fratello Carlo si stava separando dalla Principessa Diana, nel 1992, Anna pochi mesi dopo il divorzio, ha sposato il viceammiraglio Timothy Laurence. In entrambe le occasioni i due fratelli si sono sostenuti a vicenda per far valere le loro scelte personali.

Il “vecchio amico” della Principessa Anna

In un video virale girato durante l’incoronazione è trapelato che Anna si rivolge confidenzialmente a Carlo chiamandolo “Old Bean” – vecchio mio o vecchio amico. Il termine affettuoso riflette la loro vicinanza e la loro lunga storia in comune.

Il rapporto con il fratello Carlo è sempre stato complesso ma solido. Pur essendo per alcuni lati caratteriali opposti, lei ha sempre capito il ruolo di fratello maggiore, preparato fin da bambini a regnare e non lo ha mai lasciato solo.