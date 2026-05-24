Principessa Charlotte, la triste notizia prima delle vacanze estive

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IPA Principessa Charlotte

Una triste notizia per la Principessa Charlotte d’Inghilterra in vista dell’estate. La figlia di William e Kate Middleton è dispiaciuta di non poter vedere in campo uno dei suoi tennisti preferiti, Carlos Alcaraz. A causa di un infortunio al polso, il rivale di Jannik Sinner non gareggerà al Queen’s Club Championships ma soprattutto non sarà presente a Wimbledon, uno degli eventi sportivi più amati dalla royal family.

La Principessa Charlotte dispiaciuta per Alcaraz

Carlos Alcaraz ha usato X per annunciare che non parteciperà ai prossimi tornei inglesi per recuperare la piena mobilità del polso.

“Il mio recupero sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per giocare ed è per questo che devo ritirarmi dalla stagione sull’erba del Queen’s e di Wimbledon”, ha scritto il tennista spagnolo. “Sono due tornei molto speciali per me e mi mancheranno molto. Stiamo ancora lavorando per tornare il prima possibile!”.

La Principessa Charlotte è una grande fan dello sportivo ventitreenne e ha avuto l’opportunità di incontrarlo a Wimbledon nel 2023. L’anno successivo, quando Carlitos ha vinto di nuovo, tra i due c’è stato anche una calorosa stretta di mano diventata rapidamente virale sui social.

In quell’occasione Kate Middleton non aveva esitato a rivelare che la sua secondogenita aveva “fatto il tifo per Alcaraz” e che la famiglia “lo guardava spesso in tv… quindi è fantastico poterlo finalmente incontrare”.

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La passione per il tennis trasmessa da Kate Middleton

La passione dei Windsor per il tennis non è certo una novità. Kate Middleton ha definito Wimbledon “una parte essenziale dell’estate inglese”, ricordando come il torneo abbia accompagnato la sua infanzia e contribuito ad avvicinarla allo sport. Proprio in virtù di questa passione, la Regina Elisabetta l’ha nominata nel 2016 madrina ufficiale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Un amore per questo sport che la Principessa del Galles ha trasmesso a sua figlia che, a soli undici anni, ha già avuto modo di assistere ad alcune edizioni del torneo, incontrando anche alcune protagoniste del tennis britannico come Emma Raducanu, Sonay Kartal, Lily Miyazaki, Lucy Shuker e Flora Johnson.

Non è mancato un incontro con Jannik Sinner, nel 2025, quando l’altoatesino ha vinto per la prima volta il Grande Slam.

Kate ha inoltre rivelato che Charlotte si allena con impegno e che il tennis è diventato una delle attività preferite della famiglia, vissuta come un momento di condivisione tra genitori e figli. La ragazzina è anche un’amante del calcio, passione che gli ha trasmesso il padre William, grande tifoso dell’Aston Villa, club di Birmingham che di recente ha conquistato l’Europa LEague.

Tornando ad Alcaraz, l’obiettivo dello spagnolo resta ora il ritorno in campo per gli US Open, in programma tra agosto e settembre. Nonostante la giovane età, il murciano ha già costruito un palmarès straordinario: ha conquistato due volte Wimbledon e lo scorso gennaio è diventato il più giovane vincitore maschile degli Australian Open battendo Novak Djokovic in finale.

Un campione che la Principessa Charlotte spera ora di poter rivedere presto protagonista sui grandi campi internazionali.