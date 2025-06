La vita privata di Alcaraz: l’ex Maria Gonzalez Gimenez e il flirt con Ana Mena

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Carlos Alcaraz

Una fidanzata storica – Maria Gonzalez Gimenez – e un presunto flirt con Ana Mena: la vita privata di Carlos Alcaraz è per molti un mistero, complice anche la volontà del tennista di proteggere la sua privacy.

Carlos Alcaraz è fidanzato?

La domanda che si fanno in tanti è: Carlos Alcaraz è fidanzato? 22 anni e un futuro d’oro nel mondo del tennis, Alcaraz ha raggiunto la posizione numero uno nel ranking ATP a soli 19 anni nel 2022.

Sempre sorridente e con un grande spirito sportivo, non ha mai nascosto di avere un ottimo rapporto con Jannik Sinner, suo rivale ai Roland Garros. “Mi dà la forza per dare il 100% tutti i giorni, grazie a lui mi sveglio al mattino con l’obiettivo di migliorarmi per poterlo battere”, aveva raccontato alla vigilia della sfida, poi vinta.

Se delle sue imprese sportive sappiamo tutto però la vita privata è un mistero. Nel passato di Alcaraz c’è senza dubbio una fidanzata importante con cui il tennista è cresciuto e che l’ha sempre sostenuto. Si tratta di Maria Gonzalez Gimenez, conosciuta al Murcia Tennis Club.

La relazione con la giovane studentessa di Giurisprudenza è stata vissuta con grande intensità da Alcaraz, con tanto di presentazioni in famiglia, sino alla rottura, arrivata nel 2021. In seguito si è parlato di numerosi flirt dello sportivo.

I tabloid spagnoli hanno fatto il nome della modella Melodie Penalver, conosciuta anche per aver partecipato al Temptation Island versione iberica. Non solo: per alcuni mesi Alcaraz avrebbe frequentato anche Ana Mena, cantante conosciuta per le canzoni realizzate con Rocco Hunt.

Un gossip nato dopo che l’artista era stata avvistata ad una partita di Carlos durante i Madrid Open. L’ultima fidanzata sarebbe Lola Marandel. Classe 2002, la tennista francese avrebbe conquistato il cuore del tennista, vivendo con lui una relazione romantica e super segreta.

D’altronde lo sportivo non ha mai nascosto la volontà di trovare l’amore e costruire qualcosa di importante. Durante un’intervista rilasciata a Molusco Tv, Alcaraz aveva spiegato: “Per un tennista può essere difficile incontrare la persona giusta, perché è sempre in movimento. Per ora nessun impegno, sono single. Mi è capitato più volte di ridere con persone a me vicine, quando ho scoperto che tre o quattro giocatori si sono fidanzati durante la sosta invernale. Pensavo che sarebbe stato il mio turno, ma non ancora”.

Chi sono i genitori di Carlos Alcaraz

Per ora dunque Carlos Alcaraz resta single e si concentra sulla carriera, affiancato, come sempre, dai suoi genitori. I due hanno sempre creduto nel talento del tennista, sostenendolo nel suo percorso, proprio come Siglinde Sinner con il campione Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz Gonzalez, padre di Alcaraz, in passato è stato un tennista professionista, per poi dedicarsi alla ristorazione. Mentre sua madre, Virginia Garfia Escandon, lavorava all’Ikea come commessa. La coppia ha avuto altri tre figli: Alvaro, Jaime e Sergio.

Alcaraz ha parlato spesso della sua famiglia, spiegando di essere molto legato ai fratelli e ringraziando i genitori per i sacrifici fatti all’inizio della sua carriera quando era ancora giovanissimo e puntava già a trionfare nel mondo del tennis.