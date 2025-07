Carlos Alcaraz, chi è la mamma Virginia

ANSA Carlos Alcaraz con mamma Virginia

Dietro ogni campione c’è quasi sempre una storia che non si vede e una figura che lavora in silenzio, lontana dai riflettori. Nel caso di Carlos Alcaraz, il fenomeno del tennis che ha stregato il mondo con il suo sorriso aperto e il talento da predestinato, quella figura è sua madre, Virginia Garfia Escandón.

Una donna che, mentre lui colleziona successi e applausi da parte dei tifosi di tennis di tutto il mondo, è sempre pronta a sostenerlo con orgoglio dagli spalti. Ma il suo ruolo è tutt’altro che secondario. Perché è anche grazie a lei che Carlos è diventato quello che è: scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Virginia Garfia Escandón

Virginia Garfia Escandón non ama stare al centro dell’attenzione, ma da anni vive accanto al tennis come se ne fosse parte integrante. È la mamma di Carlos Alcaraz ed è il cuore pulsante di una famiglia in cui lo sport è sempre stato preso molto sul serio.

Quando ha conosciuto l’attuale marito Carlos Sr., ex tennista e oggi direttore di un circolo sportivo a El Palmar, il mondo dello sport non era ancora il suo universo. Ma è diventato parte della sua vita, giorno dopo giorno, con naturalezza. Una scelta fatta per amore, che si è trasformata in una presenza costante e fondamentale per la sua famiglia.

Donna riservata, di lei si sa poco, ma molto si intuisce dal modo in cui ha cresciuto i suoi quattro figli, Álvaro, Carlos, Sergio e Jaime. Nel frattempo, ha lavorato come commessa all’IKEA, bilanciando con impegno casa e lavoro.

A casa, la volontà di portare avanti una famiglia unita, piena di valori personali e professionali. È lei, oggi, la figura che tiene tutti con i piedi per terra. Carlos Alcaraz lo ripete spesso: se ha imparato a essere umile, a restare se stesso anche quando il mondo intorno cambia, è soprattutto merito suo.

Di Virginia si parla come di una donna affettuosa, riservata, incrollabile. Una presenza che non ha bisogno di imporsi per farsi sentire, e diventa impossibile immaginare il percorso di Carlos senza il suo sostegno discreto e continuo. Oggi la si vede spesso sugli spalti, accanto al marito e agli altri figli, per confermare quel sostegno ed esserci nel modo più semplice e autentico possibile.

Il rapporto tra Carlos Alcaraz e mamma Virginia

Se Virginia è il cuore silenzioso della famiglia Alcaraz, il legame con Carlos è il suo battito più forte. Cresciuto con un equilibrio che solo una presenza come la sua può dare, Carlos ha costruito con la mamma un rapporto fatto di affetto, fiducia e sostegno costante, valori che lo accompagnano dentro e fuori dal campo.

Lei è sempre al suo fianco: nelle tribune dei tornei più importanti, nelle sfide più difficili o nei momenti di festa, Virginia c’è, con quella calma che regala sicurezza. Per Carlos, la sua presenza è sinonimo di casa, di radici solide, di quel luogo dove si sente davvero sé stesso.

Quando può, torna volentieri a El Palmar per ritrovare la famiglia e quei momenti di normalità che il tennis spesso porta via. Per lui non c’è niente di meglio che passare del tempo insieme a casa.

E poi ci sono quei piccoli gesti, che parlano più di mille parole. Come durante il Madrid Open del 2023, nella giornata dedicata alla Festa della Mamma, quando Carlos ha scritto sulla telecamera con un pennarello: “Por ti, Mamá”.

Una dedica dolcissima, che il campione ha poi spiegato: “Non ho potuto comprarle un regalo, quindi spero che le siano piaciute le mie parole. Le darò un abbraccio fortissimo dopo… Mi sostiene sempre a casa. Per me è davvero bello vederla qui e godere del suo sostegno”.