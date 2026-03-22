La Regina Sofia vola a Miami e, tra gli impegni ufficiali, si concede una pausa per sostenere Carlos Alcaraz, simbolo della nuova era del tennis spagnolo

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IPA Alcaraz e Sofia di Spagna

Ci sono momenti in cui sport, istituzioni e stile si intrecciano dando vita a immagini destinate a restare. È esattamente ciò che è accaduto al Miami Open, dove la Regina Sofia di Spagna, in visita ufficiale in Florida, ha scelto di concedersi una pausa dai suoi impegni istituzionali per immergersi nell’energia vibrante del tennis internazionale.

L’incontro con Carlos Alcaraz non è stato soltanto un gesto di cortesia reale ma una vera e propria dichiarazione silenziosa di sostegno e appartenenza. La suocera di Letizia ha salutato il giovane campione spagnolo con quella naturale eleganza che la contraddistingue, congratulandosi per la sua recente vittoria e incoraggiandolo nella difesa del titolo conquistato nel 2022.

L’incontro tra la Regina Sofia di Spagna e Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz è arrivato al cospetto di Sofia di Spagna di ottimo umore dopo la convincente vittoria per 6-4, 6-4 sul brasiliano João Fonseca: risultato che gli ha permesso di accedere al terzo turno del torneo statunitense.

La madre di Re Felipe non ha esitato a congratularsi personalmente con il campione di Murcia per la vittoria in un breve ma significativo incontro che sottolinea il sostegno istituzionale allo sport spagnolo anche oltre i confini nazionali.

Durante la sua visita, la Regina Sofia ha avuto inoltre l’opportunità di salutare Rafa Jódar, una delle stelle nascenti del tennis spagnolo, consolidando così un’immagine che ha unito presente e futuro di questo sport.

Sofia ha optato per la sobrietà: ha sfoggiato un completo scuro composto da giacca e pantaloni che si adatta all’ambiente sportivo pur mantenendo una certa formalità. Una scelta pratica e misurata.

Lo sportivo e la Regina si sono intrattenuti in un breve colloquio dai toni distesi, durante il quale Carlos Alcaraz si è rivolto alla sovrana con naturale informalità. Sofia gli ha rivolto un augurio di successo per il torneo, al quale il numero uno del mondo ha risposto con un sorriso: “Spero con il trofeo”.

Questa parentesi sportiva contrastava con l’orientamento più accademico del viaggio della Regina Madre, incentrato sulla promozione del progetto America&Spain250 e sulla partecipazione a diverse attività culturali a Miami.

Ma durante lo scambio di battute con Alcaraz tutti gli occhi erano puntati anche su un dettaglio che non è di certo passato inosservato.

Il nuovo orologio rosa di Alcaraz a Miami

Oltre al suo talento per la racchetta, Alcaraz è noto per la sua capacità di dettare tendenze. E all’incontro con la Regina Sofia di Spagna si è presentato con un accessorio decisamente chic: il Rolex Cosmograph Daytona 126525LN Le Mans. Un’eccellenza nel mondo dell’alta orologeria.

Questo modello, creato per commemorare il centenario della leggendaria 24 Ore di Le Mans, si distingue per la cassa in oro Everose 18 carati, la lunetta in Cerachrom nera e il quadrante scuro con dettagli rossi che evocano la tradizione automobilistica del marchio.

Il suo design coniuga eleganza e sportività, due qualità che si sposano perfettamente con la personalità della nemesi di Jannik Sinner.

Ma ciò che lo rende davvero un oggetto ambito è la sua esclusività. Il suo prezzo ufficiale si aggira intorno ai 44.000 euro anche se sul mercato secondario può raggiungere quasi i 199.000 euro, a testimonianza dell’elevatissima domanda da parte dei collezionisti.

Non si tratta di un orologio qualsiasi: è un oggetto di culto, difficile da reperire e ancora più raro da vedere al polso di un atleta in attività.