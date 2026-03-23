Fiorello a La Pennicanza, la profezia sulla Campionessa del Mondo: incredibile

Fiorello a "La Pennicanza" formula la sua profezia su Sofia Goggia: "So quello che farà". E poi riceve la chiamata improbabile del Presidente Mattarella

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Fabrizio Biggioa "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio iniziano una nuova settimana de La Pennicanza con la puntata di lunedì 23 marzo. A tenere banco sono le notizie di politica con il Referendum sulla Giustizia e la chiamata surreale del Presidente Mattarella e lo sport, tra Sinner e la sconfitta di Alcaraz e la videochiamata di Sofia Goggia con tanto di previsione sul suo futuro.

Fiorello, la chiama surreale del Presidente Mattarella sul Referendum

Fiorello apre la puntata con il tema di giornata, il Referendum Giustizia. “Circa il 50% degli attori ha votato”, l’ironia dello showman. Anche Mattarella, però, si è recato alle urne, accolto tra i cori dei presenti.

Il surreale Presidente della Repubblica interviene così a telefono: “Vi sembra normale? Sembravo Francesco Totti! Mi cantavano ‘Facci un gol, Sergio facci un gol’, ‘Oh mamma mamma, mi batte il corazón…’. Questo aspetto calcistico ha ispirato però il mio voto: ho deciso di invalidare la scheda apponendo la dicitura ‘Rosanero alè, torneremo in Serie A’!”.

Il Presidente approfondisce poi la sua giornata a Palermo: “Purtroppo non riesco a contenere l’affetto degli italiani, ma fortunatamente uno dei miei corazzieri è campione di MMA, quindi attenzione! Ho fatto una scorpacciata di pane, panelle, sfincioni… per digerire, ho fatto quattro ore di cammino sul Monte Pellegrino. Ora purtroppo devo tornare ai doveri istituzionali…”.

Fiorello, la videochiamata a Sofia Goggia

Tra le gesta sportive del weekend c’è l’impresa di Sofia Goggia, vincitrice della Coppa del Mondo di SuperG.

La campionessa risponde alla videochiamata di Fiorello raccontando le sue emozioni dopo il trionfo: “Era una coppa che mi mancava, ne avevo vinte quattro di discesa, ma non quella del SuperG. Come ho festeggiato? Ieri c’erano due feste di fine stagione, quindi sono stanchissima, sono nel letto da stamattina! Cosa manca ora? Sicuramente non ho mai vinto i Mondiali: ho vinto le Olimpiadi, ma non i Mondiali. Ho l’argento e il bronzo, ma non l’oro…”. Lo showman, tra una risata e l’altra, tra il serio e il faceto aggiunge: “Sono convinto che Sofia si darà al mondo dello spettacolo, quando smetterà di sciare…”.

Fiorello, esilarante telefonata con la famiglia Sinner

Si passa all’esilarante ‘telefonata’ con la famiglia Sinner dopo la sconfitta del rivale Carlos Alcaraz ad Indian Wells contro Korda. Il fratello Mark è incredulo: “Alcaraz ha perso? Quando? Siamo dispiaciutissimi. Lo sport è sport, quindi ci dispiace sempre. Noi, festeggiare? Ma quando mai…”. E invece, in sottofondo, partono celebrazioni tra musiche ad alto volume e bottiglie di spumante stappate. C’è anche Jannik, che interviene ma solo per… lanciare una delle sue solite pubblicità.

In chiusura, le notizie di cronaca. Fiorello si concentra sull’episodio del rider rapinato ‘a domicilio’: “Chiama rider e lo rapina… praticamente il rapinatore pigro – sdrammatizza lo showman, che poi si fa più serio -. Spezzo una lancia in favore di questi ragazzi, spero venga regolamentato quanto prima quello che c’è da regolamentare. Un appello a chi fa uso di queste app di delivery: lasciate qualcosa per i ragazzi. Anche 2 euro, 3 euro, qualsiasi cosa!”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza martedì 24 marzo dalle 13.45 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre. E alle 7.10 su Rai 2 con La Mattinanza.