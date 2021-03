Il Volo, lutto per Ignazio Boschetto: morto il padre Vito

editato in: da

Lutto per Ignazio Boschetto, uno dei componenti de Il Volo, è morto il padre Vito. Il trio è atteso per mercoledì 3 marzo come ospite al Festival di Sanremo con un omaggio a Ennio Morricone.

Stando a quanto riporta il sito All Music Italia Vito Boschetto è morto nella serata di domenica 28 febbraio a causa di un improvviso male che non gli ha lasciato scampo. Il padre di Ignazio è venuto a mancare a Bologna, città in cui vive il cantante.

Vito Boschetto ha avuto un ruolo centrale nella carriera musicale del figlio, spronandolo fin da bambino, sostenendo i suoi sogni e facendolo studiare. Sempre al suo fianco nei tanti provini che sostenne da piccolo, fu lui ad accompagnare Ignazio a quello che impresse una svolta nella sua vita per Ti lascio una canzone, il programma condotto da Antonella Clerici, che lo ha lanciato insieme agli altri due componenti del Volo, Piero Barone e Gianluca Ginoble.

Vito Boschetto, oltre a Ignazio, lascia la figlia Nina e la moglie, Caterina Licari. Sulla pagina Facebook del fanclub di Ignazio Boschetto su legge: “Una notizia che rattrista molto e ci lascia sgomenti. E’ morto Vito Boschetto, papà di Ignazio de Il Volo Sposato con Caterina Licari, Vito ha anche una figlia maggiore, Nina. Una famiglia molto unita che ha sempre sostenuto il figlio in lungo e in largo per l’Italia, facendolo studiare sino al successo ottenuto. Il 3 marzo Il Volo dovrebbe esibirsi sul palco del 71° Festival di Sanremo. Ma si attendono conferme dopo questa tragica notizia”.

Amadeus in conferenza stampa ha confermato la partecipazione de Il Volo a Sanremo 2021 per mercoledì 3 marzo. Nel 2015 Il Volo vinse il Festival con il brano Grande amore; con lo stesso pezzo ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2015, classificandosi terzo.