Sanremo 2021, Il Volo al Festival per un omaggio a Morricone

editato in: da

Sanremo 2021, i super ospiti del Festival

I cantanti de Il Volo saranno a Sanremo 2021 per un omaggio a Ennio Morricone. Si allunga la lista degli ospiti del Festival con l’arrivo sul palco dell’Ariston di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Il gruppo sarà presente alla kermesse il 3 marzo con una emozionante performance per ricordare il compositore scomparso nel luglio del 2020.

Piero, Gianluca e Ignazio saranno accompagnati dall’orchestra di Sanremo che sarà diretta da Andrea Morricone, figlio del grande maestro. Gli artisti ripercorreranno le celebri melodie di Morricone, compositore e autore di alcune fra le colonne sonore più famose del cinema, premiato anche con l’Oscar. Per Il Volo si tratta di un grande ritorno al Festival dopo la vittoria nel 2015 con la canzone Grande amore e il podio conquistato nel 2019 con Musica che resta.

Per Barone, Ginoble e Boschetto si tratta della seconda apparizione a Sanremo in veste di ospiti ed è un’anteprima del concerto-evento previsto per giugno 2021 e dedicato proprio compositore e direttore d’orchestra che ha segnato un’epoca. Il Volo ha sempre avuto un legame speciale con Ennio Morricone tanto da dedicare all’artista l’ultimo album intitolato Il Volo tribute to Ennio Morricone. Con lui i tre tenori hanno condiviso più volte lo studio di registrazione e nel 2011 sono intervenuti nel suo concerto a Roma, in Piazza del Popolo, esibendosi sulle note di un medley con le colonne sonore di Malena e C’era una volta in America.

Per l’edizione 2021 di Sanremo, Amadeus ha riunito un cast di ospiti e co-conduttrici d’eccezione. Sul palco si avvicenderanno Achille Lauro, Vittoria Ceretti e Simona Ventura, ma anche Loredana Bertè, Federica Pellegrini e Alessandra Amoroso. “Le ospiti femminili raccontano quello che è un loro desiderio, la loro storia, un loro momento – ha raccontato il direttore artistico del Festival -. E poi c’è anche una co-conduzione. Elodie certo si esibirà, ma ci sarà anche una sorpresa con Matilda De Angelis, la Palombelli danzerà. L’ultima sera la Vanoni ci regalerà il pezzo con Gabbani. Ma anche le sue più belle canzoni come la prima serata con Loredana Bertè che ci racconterà la storia della sua musica e presenterà il suo inedito Figlia di…”.