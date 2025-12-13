Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo: gli ospiti e la scaletta ufficiale

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Il Volo

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna in prima serata su Canale5 l’attesissimo show evento con protagonisti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo. Lo spettacolo, registrato nella magnifica cornice di Palazzo Te a Mantova, promette di essere un tributo emozionante e imponente alla grande musica italiana e internazionale.

Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, le anticipazioni della prima puntata

Sabato 13 dicembre su Canale5 andrà in onda la prima puntata del concerto Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo. Lo show evento trasformerà il prestigioso Palazzo Te di Mantova in un palcoscenico carico di emozioni, musica e spettacolo. Una cornice che accoglierà il trio per tre serate all’insegna dell’eleganza e della grande canzone italiana.

Filo conduttore delle serate sarà un vero e proprio “viaggio nel tempo” attraverso le epoche musicali che hanno segnato la storia. Il Volo non si limiterà al loro repertorio lirico pop che li ha resi celebri in tutto il mondo, ma esploreranno generi, stili e artisti che li hanno influenzati, dal pop al rock, passando per la tradizione melodica.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble affiancati da Antonella Clerici – colei che per prima scoprì il talento del trio a Ti Lascio una Canzone – accompagneranno il pubblico in un percorso musicale unico con grandi duetti. I tre artisti, accompagnati da una grande orchestra, offriranno performance uniche: si alterneranno momenti da solisti, che metteranno in risalto le diverse personalità vocali di Piero, Ignazio e Gianluca, a emozionanti esibizioni di gruppo.

Gli ospiti della serata

Tanti gli ospiti che si esibiranno insieme al celebre trio: da Placido Domingo, leggenda della lirica, a diverse icone della musica italiana. Sul prestigioso palco saliranno Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti, e ancora Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Gaia, senza dimenticare l’irresistibile comicità di Giorgio Panariello, che aggiungerà un tocco di leggerezza e spettacolo alla serata.

Si alterneranno momenti in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover scelte in base a un immaginario viaggio nel tempo che porterà il pubblico a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e internazionale, legati anche ai ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti.

La prima puntata sarà caratterizzata da un momento tenerissimo a fine serata: Antonella Clerici scoppierà a piangere dopo che il trio le dedicherà il brano Uguale a lei.

Con la regia di Luigi Antonini, la serata evento è il primo dei tre appuntamenti previsti – gli altri due andranno in onda nelle prossime settimane, condotti rispettivamente da Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini – è uno degli eventi più attesi dal pubblico.

Quando e dove vederlo

La prima puntata dello show Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo sarà trasmessa sabato 13 dicembre in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente ondemand sul portale Mediaset Infinity. Lo show non sarà trasmesso in presa diretta: si tratta infatti di un concerto registrato dall’8 all’11 maggio 2025 nella location del Palazzo Te di Mantova.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!