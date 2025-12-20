Anticipazioni Il Volo Tutti per uno – Viaggio nel tempo: gli ospiti del 20 dicembre

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Ignazio Boschetto de Il Volo

Sabato 20 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna uno degli appuntamenti musicali più attesi delle ultime settimane: Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo. La seconda puntata del progetto firmato dal trio italiano più amato all’estero riporta il pubblico nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova, una location che, con la sua imponenza rinascimentale, diventa parte integrante della scenografia.

Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo

A guidare la serata saranno ancora una volta Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, protagonisti assoluti sul palco, affiancati dalla partecipazione straordinaria di Lorella Cuccarini, presenza imprescindibile di questo show celebrativo e ormai volto stabile di Mediaset da alcuni anni. La conduzione resta volutamente corale: Il Volo non si limita a cantare, ma costruisce un dialogo continuo con il pubblico e con gli ospiti, alternando emozione, ricordi e spettacolo.

Il programma si snoda attraverso un viaggio nel tempo, un percorso ideale che attraversa epoche e stili, legando grandi successi della musica italiana e internazionale a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti. Le esibizioni si sviluppano tra momenti solisti, performance di gruppo e duetti inediti, tutti accompagnati da una grande orchestra, elemento che non può mancare in uno spettacolo di questo calibro e con tre voci così educate alla lirica.

Gli ospiti

La seconda puntata sarà particolarmente ricca grazie a un parterre di ospiti che racconta diverse anime dello spettacolo italiano. Sul palco saliranno Antonello Venditti, con il suo repertorio che attraversa generazioni, e Fiorella Mannoia, voce intensa e sempre attenta al significato delle parole. Accanto a loro, Marco Masini e Noemi, altri due interpreti amatissimi.

Non mancherà uno spazio dedicato alla comicità, affidato a Enrico Brignano, che porterà il suo sguardo ironico e mai banale, mentre il versante più classico sarà rappresentato dalla soprano Elisa Balbo, a conferma della vocazione del programma a mescolare diversi generi. A impreziosire la serata anche la danza, con Simone Coluccio e Joel Stoyanov, talenti della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, e la presenza amatissima di Gianni Morandi, simbolo trasversale della musica italiana.

Tutti questi artisti, in un modo o nell’altro, hanno avuto a che fare con Il Volo. I tre ragazzi, ormai artisti di calibro internazionale, hanno quindi raccolto tutti i volti che hanno rappresentato qualcosa nel loro viaggio nel tempo, ormai lunghissimo e svolto lungo tutto il Pianeta.

Il Volo continua a coltivare un legame profondo con il pubblico italiano, scegliendo un racconto televisivo che celebra la musica come patrimonio culturale. Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo è un progetto di Michele Torpedine, prodotto da FriendsTv per Mediaset, con la regia di Luigi Antonini.

Quando e dove vedere Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo

La seconda puntata di Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo va in onda il 20 dicembre dalle 21,40 circa su Canale5. Lo show è visibile in contemporanea su Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!