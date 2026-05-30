Tutti i sogni ancora in volo, anticipazioni e ospiti dello show di Massimo Ranieri

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IPA Anticipazioni di "Tutti i sogni ancora in volo", lo show di Massimo Ranieri

Il sabato sera su Rai 1 torna a profumare di varietà. Stasera, sabato 30 maggio, Massimo Ranieri porta in prima serata Tutti i sogni ancora in volo, un grande show che apre le porte a orchestra, ospiti, storie vere da raccontare e canzoni che non invecchiano mai.

Un appuntamento costruito intorno alla sua storia, alla sua musica, e agli ospiti che ha scelto di portare con sé. Ecco le anticipazioni.

“Tutti i sogni ancora in volo”, gli ospiti della serata

Sessant’anni di palcoscenico lasciano un segno preciso nel modo in cui un artista occupa lo spazio. Massimo Ranieri lo sa bene: pochi in Italia hanno attraversato tanti mondi diversi con la stessa credibilità: la canzone napoletana, il pop, il teatro, il cinema.

Il cantante sceglie di raccontare questo viaggio in Tutti i sogni ancora in volo: non un concerto, non un talk, ma qualcosa di più vicino a una confessione, dove la musica è il pretesto e il racconto è il punto. Il varietà classico, quello che la Rai ha inventato e lui ha attraversato da protagonista, riletto con la libertà di chi non ha più niente da dimostrare.

Sul palco con lui, oltre a Rocío Muñoz Morales, ci sono artisti che quella storia, in modi diversi, l’hanno vissuta anche loro. Primo tra tutti Gianni Morandi, cantante e amico che presenzia con la naturalezza di chi condivide non solo una generazione ma una storia parallela fatta di successi, di Sanremo, di un pubblico che li ha visti crescere insieme.

Tra gli ospiti anche Diodato, voce tra le più personali della musica italiana degli ultimi anni grazie ad un registro più intimo e contemporaneo che emoziona senza perdere nulla in intensità. Insieme a loro anche Noemi e i The Kolors, una delle band con una grande storia di successo nata e vissuta negli ultimi anni. A tenere il ritmo con una vena comica ci pensa Maurizio Battista, che con la sua ironia arricchisce la serata varietà.

Dove e quando vedere “Tutti i sogni ancora in volo”

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera contribuisce una scenografia imponente firmata da Gennaro Amendola, pensata per evocare i grandi spettacoli televisivi degli anni Sessanta e Settanta.

La regia di Duccio Forzano gioca invece sul dialogo tra tradizione e modernità, mentre l’orchestra diretta dal maestro Leonardo De Amicis e le coreografie di Grazia Cundari completano un impianto scenico costruito per valorizzare ogni momento dello show.

L’appuntamento con Tutti i sogni ancora in volo è programmato per stasera, sabato 30 maggio, alle 21.30 nella prima serata di Rai 1. Lo show era stato trasmesso originariamente nel maggio 2023 e torna in prima serata per chi non lo aveva visto e per chi ha voglia di rivederlo.

Per chi preferisce la visione in streaming o desidera recuperare la puntata successivamente, il programma è disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile rivedere contenuti e performance in qualsiasi momento.

Un’occasione per riscoprire uno degli interpreti più amati dello spettacolo italiano e lasciarsi trasportare da una serata che celebra la musica, il racconto e la tradizione televisiva.