Il Volo Tutti per uno – Viaggio nel tempo, le pagelle: meno male che Giorgia c’è (10), Vanessa Incontrada vera stella (9)

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Il Volo

Un lungo déjà-vu quello andato in onda nella prima serata di sabato 27 dicembre. Dopo il concerto della Vigilia di Natale, su Canale 5 va in onda la terza puntata di Tutti per uno – Viaggio nel tempo, il grande show con cui Il Volo ha festeggiato i primi 15 anni di carriera. Ad accompagnare il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, nella splendida cornice di Palazzo Te a Mantova, una sfilza di ospiti del calibro di Giorgia, Alessandra Amoroso e, nel ruolo di conduttrice, Vanessa Incontrada. Nulla di nuovo sotto il sole, ma le nostre pagelle non possono mancare.

La replica di cui non avevamo bisogno. Voto: 2

Mediaset sembra averci preso gusto alle minestre riscaldate. A volte sono ancora più buone delle originali – vedi il caso del clamoroso successo de La Ruota della Fortuna -, altre ti sarebbe andato bene persino un panino, purché fresco. I concerti sono un format che non passa mai di moda, ascoltare della buona musica non stanca mai. Epperò, c’era davvero bisogno di questa replica?

Uno show registrato a maggio e trasmesso la prima volta nella bella stagione. Proprio adesso, nel periodo di Natale, quando le opzioni sarebbero state così tante. Che fine hanno fatto i bei film di Natale? Quelli visti per 10 anni di fila ma che fanno subito festa, casa, famiglia. Con tutto il rispetto per Il Volo, non sarebbe stato molto meglio un bel Mamma ho perso l’aereo? Bocciatura senza remore per coloro che programmano il palinsesto.

Giorgia, lei non stanca mai. Voto: 10

Tra i primi ospiti ad arrivare sul palco c’è Giorgia. E meno male. L’ugola d’oro d’Italia potrebbe cantare anche tutto il giorno 7 giorni su 7 senza stancare mai. È perfetta (look a parte, ma chi se ne frega). È brava, la più brava di tutte e quando agli altoparlanti si sente la sua voce l’unica cosa che resta da fare è stare in silenzio ad ascoltare. Che fortuna averla sentita. Un 10 pieno è l’unico voto possibile.

Vanessa Incontrada simpatica come a Zelig. Voto: 9

Assieme a Giorgia, a tenere alto il tenore della serata c’è Vanessa Incontrada, scelta dal trio musicale come conduttrice d’eccezione. Splendida ed elegante con la camicia scura e la lunga gonna tempestata di paillettes, Vanessa dimentica per un attimo gli ultimi anni da attrice impegnata e torna la ragazza scanzonata e ironica che abbiamo conosciuto sul palco di Zelig, quando novellina era già in grado di tenere testa a quell’osso duro di Claudio Bisio.

Ogni volta che arriva lei porta una boccata di aria fresca e di irrefrenabili sorrisi. È frizzante e spigliata, prende in giro i pomposi cantanti e strizza l’occhio al pubblico. È la presentatrice perfetta per una serata del genere, in grado di smorzare anche le atmosfere più seriose con un umorismo tagliente ma sempre gentile. Un bel 9 per lei.

La tenerezza di Ignazio Boschetto. Voto: 7

Nel frattempo, il bambino è nato (si chiama Gabriele ed è arrivato nel mese di settembre), ma è sempre bello ascoltare le parole di un papà innamorato. Tra i momenti più intensi del terzo appuntamento di Tutti per uno – Viaggio nel tempo c’è sicuramente la lettera che Ignazio Boschetto ha dedicato al figlio allora in arrivo. E la romantica dedica alla moglie Michelle Bertolini. Promosso con un dignitosissimo 7, anche se l’avevamo già sentito.

Alessandra Amoroso scatenata. Voto: 8

Avrà fatto tanta tenerezza ad Alessandra Amoroso riguardarsi oggi che stringe tra le braccia la sua Penelope, festeggiando assieme a lei il primo, magico, Natale. A noi ha fatto ballare. Alessandra salì sul palco con il pancino da futura mamma e un’energia che sfata qualsiasi timore sulle difficoltà della gravidanza. Così come poi ha continuato a fare per l’intera estate, la cantante Galatina ha regalato un’esibizione ad alto tasso di adrenalina.

Si è esibita assieme a Il Volo, per poi prendersi il palco tutto per sé e scatenarsi a ritmo dei suoi successi più amati, senza tirarsi indietro neppure di fronte alle coreografie più impegnative. Col fiato corto e la vitalità a mille. Che bei tempi, tempi in cui si meritò un bell’8.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!