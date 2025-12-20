La Ruota della Fortuna fa slittare Capodanno in Musica: Gerry Scotti in onda il 31 dicembre

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Gerry Scotti

Canale5 chiude il 2025 seguendo una linea di continuità che ormai non sorprende più: La Ruota della Fortuna resta saldamente in palinsesto anche la sera di San Silvestro, imponendo un leggero ma significativo slittamento al tradizionale appuntamento musicale di fine anno. Nell’ultimo mercoledì del 2025, infatti, il game show condotto da Gerry Scotti precederà Capodanno in Musica, che andrà in onda subito dopo, rinunciando così alla consueta partenza in prima serata piena.

Perché Gerry Scotti va in onda a Capodanno

Una scelta che conferma quanto il format sia diventato imprescindibile nella strategia Mediaset. La Ruota della Fortuna, già responsabile dello spostamento della Supercoppa Italiana su Italia1, dimostra ancora una volta la propria forza in termini di ascolti, che si mantengono molto alti e più che competitivi, anche in una serata tradizionalmente riservata agli eventi speciali. Il risultato è che Capodanno in Musica inizierà circa un’ora più tardi rispetto al passato: nel 2024 lo show aveva preso il via alle 20,51, subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La conduzione resta affidata a una coppia ormai collaudata, Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, chiamati a tenere insieme una lunga diretta che accompagnerà il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte. Una formula che Mediaset continua a ritenere vincente, anche a costo di rivedere l’ordine degli appuntamenti della serata più seguita dell’anno, di certo per favorire la Rete ma anche il pubblico che ormai è abituato a giocare con Samira Lui, Gerry Scotti e il tabellone de La Ruota.

Gli ospiti di Capodanno in Musica

Sul fronte Rai, invece, la scelta è opposta e più lineare: niente Affari Tuoi su Rai 1, che lascerà spazio direttamente a L’Anno che Verrà, affidato per la prima volta a Marco Liorni. Due visioni diverse della sera di Capodanno, che riflettono identità editoriali distinte e una concorrenza sempre più mirata.

Il centro dello spettacolo Mediaset sarà come sempre la musica. Capodanno in Musica 2025 andrà in diretta da Piazza Libertà a Bari, trasformata per l’occasione in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il cast è ampio e trasversale, costruito per intercettare generazioni e gusti diversi: da Gigi D’Alessio a Umberto Tozzi, passando per Raf, The Kolors, Baby K e Fred De Palma, fino a nomi amatissimi come Iva Zanicchi, Riccardo Fogli e Mietta.

Accanto ai Big, spazio anche a voci più giovani e recenti come Sarah Toscano, Mida, Petit, Mew, Young Hash e Tony Maiello, senza dimenticare artisti come Federica Abbate, Alessio Bernabei, I Desideri, Vida Loca, Cioffi ed Eddie Brock.

Realizzato con il supporto della Regione Puglia, lo show sarà trasmesso anche su Radio 101 e Radio Norba, storica emittente del Sud Italia oggi parte del gruppo Mediaset. Da questa emittente è anche partita l’idea di Battiti Live, oggi punto di riferimento dell’estate dell’azienda di Cologno e in onda su Canale5 fino a settembre. Questo è comunque il primo evento dopo l’acquisizione: un ottimo banco di prova per consolidare due realtà che già da anni lavorano fianco al fianco. Per non sbagliare, Mediaset punta tutto sul suo cavallo di battaglia: La Ruota della Fortuna.

