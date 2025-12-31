Il programma completo dello show Mediaset: Fabio Rovazzi sarà conduttore e cantante per questa seconda esperienza sul palco

Si dice che Capodanno sia la festività deludente per eccellenza. Tanti preparativi, pressioni per divertirsi a ogni costo e poi? Al di là di quelle che sono le esperienze pregresse di ognuno, però, Mediaset ha messo in piedi uno show davvero niente male.

Questa sera, mercoledì 31 dicembre 2025, Federica Panicucci e Fabio Rovazzi saranno in diretta su Canale 5 da Piazza Libertà di Bari. Il duo presenterà Capodanno in musica, con numerosissimi ospiti d’eccellenza che si alterneranno.

Come seguire il Capodanno di Mediaset

Capodanno in musica sarà apprezzabile in modi differenti, a partire da quello canonico. Basterà collegarsi via antenna dalla propria televisione su Canale 5. Non si esclude però la possibilità dello streaming da smartphone, tablet, computer e notebook, accedendo all’app Infinity.

Questo grande evento di piazza sarà però anche semplicemente ascoltabile. Chi sarà in auto, magari in procinto di raggiungere amici e parenti, o una piazza gremita, potrà collegarsi a Radio 101 o Radio Norba, anche digitalmente.

Tutti gli ospiti

Gigi D’Alessio;

Umberto Tozzi;

Raf;

The Kolors;

Sarah Toscano;

Baby K;

Fred De Palma;

Riccardo Fogli;

Iva Zanicchi;

Mietta;

Mida;

Federica Abbate;

Tony Maiello;

Alessio Bernabei;

I Desideri;

Petit;

Mew;

Young Hash;

Vida Loca;

Cioffi;

Eddie Brock.

Il Capodanno di Fabio Rovazzi

La carriera di Fabio Rovazzi è sempre stata unica nel suo genere. Non è un cantante, non proprio almeno, eppure ha all’attivo svariate hit. Non è un conduttore o uno streamer professionista, ma possiamo annoverare diversi programmi, live di successo e podcast nel suo curriculum.

Un artista divisivo, amato da tanti e indifferente a molti altri. A Sorrisi & Canzoni ha parlato del suo Capodanno. Una seconda esperienza al fianco di Federica Panicucci, con la quale prevede molto più divertimento quest’anno. Quello precedente è stato infatti un banco di prova per la loro collaborazione.

“Condurre mi piace e posso anticipare che canterò anche io sul palco. Sarà un momento per saldare e scaldarci un po’. Proporrà un medley per ballare tutti”.

Sarà dunque presentatore e ospite al tempo stesso. In un certo qual modo vestirà anche gli abiti del fan. Non vede l’ora di ascoltare una new entry come Young Hash, che definisce “incredibile”. Tra i veterani, invece, attende Gigi D’Alessio, che come lui canta e conduce (non in questo caso, però).

Come detto, una carriera particolare ma eccellente. E ora? Quali sono i propositi per il 2026?

“Sono soddisfatto del 2025, perché questa estate sono tornato a cantare nelle piazze. Il contato con il pubblico mi mancava. Impegnativo ma bellissimo. Di buoni propositi non ne ho. Ne facevo un tempo ma poi ho capito che la vita è imprevedibile. Mi viene quindi da sperare nelle ‘migliori imprevedibilità’”.

