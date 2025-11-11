Federica Panicucci, compleanno con un grande assente: l’indiscrezione

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Federica Panicucci

Potrebbero esserci tensioni tra Federica Panicucci e il suo collega Francesco Vecchi. La conduttrice ha da poco compiuto 58 anni, ma al suo party di compleanno il suo compagno d’avventure non era presente. Tanto è bastato per scatenare i gossip: si parla già di gelo tra i due conduttori di Mattino 5.

Federica Panicucci, assente Francesco Vecchi al compleanno: si parla di tensioni

Si vocifera che ci siano non poche tensioni tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi: l’indiscrezione ha fatto presto a diffondersi, visto che il conduttore non era presente al compleanno della collega. Lo scorso 27 ottobre la presentatrice Mediaset ha compiuto 58 anni e per l’occasione ha organizzato una festa al ristorante “Il Foyer alla Scala”, ritrovo chic nel cuore di Milano.

Ma Giuseppe Candela su Dagospia ha svelato un dettaglio di non poco conto: “Amici, qualche collega, dirigenti Mediaset ma, pur trattandosi di una festa “ristretta”, qualcuno ha notato l’assenza di Francesco Vecchi, co-conduttore di Mattino 5. Aveva altri impegni o non è stato invitato dall’illuminata Federica?”.

È bastato poco ad accendere i riflettori sui rapporti tra i due colleghi, che non sempre sono stati idilliaci. E l’indiscrezione di Candela non fa che alimentare le voci di tensioni che da qualche tempo si rincorrono. Ovviamente è presto per parlare di “gelo”, ma il dubbio è lecito: l’assenza di Vecchi tra gli invitati potrebbe essere una pura casualità, o dovuta a impegni inderogabili del conduttore. Ma potrebbe anche trattarsi di una mossa ben studiata dalla conduttrice, che in passato ha dato prova di aver poco tollerato alcuni gesti del compagno d’avventura.

Panicucci e Vecchi, tensioni a Mattino 5

Non è certo un mistero che tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi non siano mancati momenti di tensione durante la loro lunga collaborazione a Mattino 5. I due conduttori stanno fianco a fianco da parecchi anni, e la conduttrice non ha perso l’occasione per mandare frecciatine al collega.

Uno degli ultimi episodi risale al gennaio del 2023, quando il ritorno della conduttrice a Mattino 5, dopo le vacanze di Natale passate tra altri impegni televisivi, aveva provocato una battibecco “live” con Vecchi. In diretta, davanti alle telecamere, il collega le aveva rivolto un commento pungente. “Che bella faccia”, aveva detto, alludendo alla sua aria rilassata dopo il periodo di assenza. Panicucci però non aveva gradito l’osservazione del collega, rispondendo per le rime: “Ho anche lavorato eh”.

Ma il momento di tensione più alto c’è stato sicuramente nel 2018, quando venne svelato un fuori onda da Striscia La Notizia. In quell’occasione la conduttrice aveva insultato pesantemente Vecchi, che si era dilungato con la sua parte di programma. “A me non me ne frega un c…, deve chiudere. Guarda che è veramente un figlio di buona donna questo qua”, si ascoltava nell’audio mandato in onda dal tg satirico. Vecchi, nel ridare la linea alla collega, si scusava per il ritardo, ma lei non aveva affatto gradito: “Quando a settembre sarai a casa tua poi ti dispiacerà un po’ di più, vedrai”.

Sulla polemica Panicucci era ben presto intervenuta in diretta, scusandosi con Vecchi. “Ieri sera è andato un fuorionda in cui credo di non averti risparmiato nulla. Mi sono arrabbiata talmente tanto che te ne ho dette di tutti i colori. Sono umana, dico parolacce, succede di arrabbiarsi con un collega. L’importante è chiarirsi. Io chiedo scusa, ho sbagliato, spero che accetterai le mie scuse“.

Vecchi però non aveva rinunciato a lanciare una frecciata alla collega: “Io le accetto, ma sarei falso a dire che non ci sono rimasto male. Nella tv in diretta, Federica, può succedere di sforare”.

