Mattino 4 cancellato da Mediaset, Federica Panicucci e Poletti non tornano in autunno

Dopo gli ascolti non proprio entusiasmanti, l'azienda di Cologno Monzese ha deciso di fare a meno dello spin off di Mattino 5 (che invece è confermato su Canale 5)

Ufficio Stampa Mediaset Roberto Poletti e Federica Panicucci a Mattino 4

Addio a Mattino 4. Il programma condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti non è stato rinnovato da Mediaset per la prossima stagione televisiva. Una decisione che in molti si aspettavano dopo gli ascolti poco entusiasmanti dei mesi scorsi. Il format era a rischio cancellazione dopo un solo anno di programmazione e ora è arrivato il taglio decisivo.

Cancellato Mattino 4 con Federica Panicucci e Poletti

A riportare in anteprima la notizia è Dagospia: Mattina 4 non figura nella programmazione autunnale di Rete 4, la rete che ogni mattina ha ospitato il programma di informazione e approfondimento condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti.

I due conduttori, però, come si legge, “saranno impegnati su altri fronti”, al momento sconosciuti oltre l’appuntamento quotidiano della Panicucci con Mattino 5.

Il giornalista Giuseppe Candela resta comunque cauto e aggiunge che la decisione potrebbe subire variazioni: “Salvo colpi di scena, perché è opportuno ricordare che già nei mesi scorsi i vertici del Biscione avevano deciso di sospendere lo spazio mattutino salvo ripensarci in extremis”.

Nell’ultimo periodo si era infatti parlato più volte di una cancellazione per Mattino 4 ma poi Mediaset ha preferito andare avanti, sperando magari in un maggiore coinvolgimento da parte dei telespettatori. Ci aveva sperato fino all’ultima puntata, andata in onda lo scorso maggio, quando la Panicucci e Poletti avevano addirittura salutato il pubblico rimandando l’appuntamento a settembre.

“Mattino Quattro va in vacanza oggi, ma vedrete Federica Panicucci a Mattino 5 e io sono impegnato con Francesca Barra con Quattro di sera Weekend”, aveva affermato il conduttore. Per concludere, la Panicucci aveva poi aggiunto: “Con Mattino Quattro torniamo presto”. Dichiarazioni che suggeriscono che la scelta definitiva della rete sarebbe arrivata effettivamente solo nell’ultimo periodo.

Federica Panicucci resta a Mediaset

La cancellazione di Mattino 4 comporta un alleggerimento del lavoro per Federica Panicucci che, almeno per il momento, resta ben salda al timone di Mattino 5, su Canale 5, insieme a Francesco Vecchi. La bionda conduttrice è alla guida della trasmissione dal 2009, da quando ha preso il posto di Barbara D’Urso (che inizialmente si divideva tra Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque per poi restare solo nella fascia pomeridiana).

Federica Panicucci si è sempre detta molto legata a Mattino Cinque: “Sono orgogliosa di entrare nella casa degli italiani ogni mattina. È un grande regalo di cui ringrazio l’azienda”, aveva detto qualche tempo fa in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. “Sono contenta perché faccio un lavoro che amo e alzandomi presto mi sembra di avere più vita da vivere”, aveva aggiunto precisando di non essere di certo preoccupata per la sveglia che suona di fatto tutti i giorni all’alba.

Un “amore consolidato” che va avanti ormai da ben quindici anni. La Panicucci è sempre rimasta fedele al suo posto e accanto a sé ha avuto diversi partner: prima di Vecchi è stata affiancata da Claudio Brachino, Paolo Del Debbio e Federico Novella.

La Panicucci è inoltre da sempre devota a Mediaset: nell’ultima stagione televisiva, oltre a Mattino Cinque e Mattino 4, ha condotto il Concerto di Natale e il Concerto di Capodanno di Mediaset, che quest’anno è stato organizzato a Catania, in Sicilia.