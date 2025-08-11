Federica Panicucci ha raccontato sui social di trovarsi alle Maldive insieme al compagno Marco Bacini. La conduttrice ha scelto dei bikini di tendenza per l'occasione

IPA Federica Panicucci in vacanza

Federica Panicucci si sta godendo un periodo di relax prima di ricominciare gli impegni televisivi che quest’anno la vedranno protagonista di un solo progetto mattutino. La conduttrice, infatti, sarà nuovamente al timone di Mattino 5, mentre non condurrà Mattino 4, che non è stato confermato per la nuova stagione.

Per rilassarsi al sole, la presentatrice ha deciso di volare alle Maldive insieme al compagno Marco Bacini. Nel mare della famosa località turistica Federica Panicucci ha sfoggiato un meraviglioso bikini leopardato.

Federica Panicucci in bikini alle Maldive

Federica Panicucci sceglie spesso delle località balneari per trascorrere i mesi in estivi, in cui non è pressata da quotidiani impegni lavorativi. La conduttrice televisiva, infatti, ama soggiornare a Forte dei Marmi e in altre mete turistiche di grande richiamo, come le Maldive, dove ha deciso di trascorrere i primi giorni di agosto.

Ha raccontato la sua vacanza alle Maldive con il compagno Marco Bacini attraverso alcuni scatti social, dove appare più bella che mai e con un fisico statuario davvero invidiabile. Nelle sue ultime foto social, infatti, la presentatrice appare davvero in forma con dei sorprendenti costumi.

Nel primo scatto digitale, Federica Panicucci indossava un semplice bikini nero con taglio a triangolo e laccetti sui fianchi e dietro il collo. Ad accompagnare il suo look c’erano un paio di occhiali scuri e una maxi collana color oro, lunga quasi fino alla sua vita, con delle palline a decorarne tutta la lunghezza, a intervalli regolari.

In un’altra foto, però, si è mostrata con un altro costume due pezzi, confezionato con una meravigliosa stoffa leopardata, confermando la sua predilezione per lo stile animalier. La conduttrice televisiva ha completato questa volta il suo outfit con un paio di vistosi orecchini a cerchio. In un altro scatto, presente nella galleria, invece, indossava un abito di paillettes verdi, perfetto per un’indimenticabile serata estiva.

Federica Panicucci, la vacanza

Federica Panicucci, dopo aver trascorso alcuni giorni a Forte dei Marmi, ha scelto le Maldive per rilassarsi insieme al compagno Marco Bacini, scacciando così via ogni possibile voce di crisi tra di loro. Nelle prime settimane estive, infatti, la conduttrice aveva raccontato su Instagram la vacanza in Tanzania insieme ai suoi figli, facendo pensare a un possibile periodo di pausa con il compagno.

Ma adesso è apparsa più felice che mai accanto al fidanzato. In uno dei diversi scatti social la coppia sorride all’obiettivo, mentre in un altro appaiono abbracciati su una sdraio. La conduttrice televisiva ha immortalato anche il meraviglioso resort scelto per le sue vacanze. Nella camera da letto, condivisa con il fidanzato, si trovava una terrazza e una magnifica piscina.

Le diverse suite della struttura si trovavano direttamente sul mare ed erano collegate tra loro e alla terraferma con dei camminamenti in legno. La presentatrice ha postato anche un video in cui percorreva felice in bicicletta queste stradine sul mare, insieme al fidanzato. Non è mancato neanche un filmato della finissima sabbia delle Maldive.