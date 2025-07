Federica Panicucci, nessuna crisi con Bacini: “Il mio posto sicuro ogni giorno”

IPA Federica Panicucci, 10 bikini che hanno fatto la storia

Procede a gonfie vele la relazione tra Federica Panicucci e Marco Bacini. Il volto Mediaset ha smentito le ultime indiscrezioni sulla sua vita privata. Nessuna crisi con l’imprenditore, anzi. Un amore che dura ormai da anni, è che è ormai diventato ben solido. Tanto che la bionda conduttrice non ha esitato a condividere sui social una dedica romantica e ricca di passione per la sua dolce metà.

Federica Panicucci e Marco Bacini stanno ancora insieme

Federica Panicucci ha smentito sui social la presunta crisi con Marco Bacini. L’ha fatto con ironia, non senza una punta di fastidio per certe voci che, seppur infondate, possono far male.

“Mi dicono che un giornalista, addirittura su una newsletter a pagamento, per cui uno deve pagare per leggere la notizia, abbia parlato della mia vita privata e del mio rapporto con Marco, dicendo che il mio rapporto è in crisi“, ha esordito la conduttrice di Mattino 5 in alcune storie Instagram in cui compare accanto a Bacini.

“Addirittura, le sue fonti sembra che gli abbiano riportato che ci siamo già lasciati… – ha aggiunto – Allora c’è qualcosa che non va, che non torna….” ha aggiunto ironica. Pungente anche Bacini: “Deve cambiare le fonti, deve cambiare lavoro…”.

“Suggeriamo di verificare le fonti per non fare queste figuracce“, ha rimarcato la Panicucci per poi aggiungere: “Siamo innamorati e felici insieme, va tutto bene”. E per il futuro: “Le informazioni vere le trovate qua, anche gratis”.

Subito dopo la 57enne ha condiviso una foto romantica con Bacini e si è lasciata andare ad una dolce dedica: “Il mio posto sicuro ogni giorno”, ha scritto.

Al momento il matrimonio tra i due, di cui tanto si è parlato negli ultimi anni, non è diventato ancora realtà a causa dei rispettivi impegni di lavoro. Ma il loro rapporto diventa giorno dopo giorno sempre più solido e granitico.

La storia d’amore tra Federica Panicucci e Marco Bacini

Federica Panicucci ha una storia d’amore importante alle spalle, quella con l’ex marito Mario Fargetta, con il quale ha due figli, Sofia e Mattia, e dal quale ha divorziato con grande sofferenza nel 2015. Nel 2016 però è arrivato inaspettatamente l’amore e quello che è diventato l’uomo della sua vita, Marco Bacini.

La conduttrice e l’imprenditore si sono conosciuti in occasione del lancio del marchio di t-shirt Let’s Bubble e da allora hanno sempre fatto coppia fissa. “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere”, ha spiegato Federica quando ha parlato per la prima volta del suo nuovo compagno.

Nel 2021 Federica Panicucci aveva raccontato al settimanale Chi: “Il nostro matrimonio me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi. Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico”.

Marco Bacini non ha figli, ma a detta dei bene informati ha un ottimo rapporto con quelli di Federica, ormai adolescenti. “Marco è una persona molto speciale, non avevo mai incontrato nessuno come lui. È un uomo solido, che sa la sua direzione, che sa amare, sa stare vicino”, aveva sempre detto la Panicucci a Verissimo.

E, commossa, nello studio di Silvia Toffanin aveva confidato: “Io ho bisogno di un uomo forte accanto. Forse do l’impressione di essere forte, ma spesso ho bisogno di essere sorretta. E Marco quando ho bisogno è lì, c’è sempre. Oggi non potrei immaginare la mia vita senza di lui. È l’uomo della mia vita. Io vedo il mio futuro solo con lui”