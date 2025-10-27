La celebre conduttrice ha festeggiato 58 anni e ha ricevuto tanti messaggi: il più importante è però giunto dal suo amore Marco Bacini

IPA Federica Panicucci ha festeggiato 58 anni: ecco gli auguri speciali del suo amore

Federica Panicucci ha compiuto 58 anni. Un compleanno che l’ha vista travolta da messaggi colmi d’affetto e ammirazione. La ben nota conduttrice ha ricondiviso molte foto proposte in questa giornata particolare, per poi godersi momenti privati e teneri con il suo grande amore, Marco Bacini.

Buon compleanno Federica Panicucci

Come detto, la famosa e apprezzata conduttrice Federica Panicucci ha compiuto 58 anni. Il traguardo dei sessanta è dietro l’angolo, così come quello dei 40 anni di carriera, ormai. Ha infatti iniziato il suo percorso sul finire degli anni ’80, lavorando come “centralinista” nell’ultima edizione di Portobello, lo storico programma condotto da Enzo Tortora.

Da lì ha dato inizio alla propria ascesa. Ha lavorato in Rai come annunciatrice e poi in Mediaset ha avuto sempre più spazio, trovando di fatto l’azienda adatta per lei. Da Il gioco delle coppie a Unomania, fino ad arrivare al Festivalbar.

Negli anni Duemila ha condotto La pupa e il secchione e poi dal 2009 è alla guida di Mattino Cinque. Non si vive però di sola carriera. È stata sposata con il dj Mario Fargetta, con il quale ha avuto due figli, e oggi è felice al fianco dell’imprenditore Marco Bacini.

Gli auguri del compagno

Nel giorno del suo compleanno, i paparazzi non potevano di certo lasciarla vagare per Milano indisturbata. Imbracciate le macchine, hanno scattato numerose foto di Federica Panicucci e il suo compagno Marco Bacini.

I due hanno deciso di festeggiare con un pranzo speciale e, al di fuori del locale, spazio anche per un dolce bacio decisamente pubblico. Uno scatto da copertina, di certo. Il ben noto imprenditore, poi, ha scelto anche di fare una mossa pubblica, lato social.

Nonostante la sua ben nota riservatezza, infatti, ha deciso di condividere gli auguri all’amore della sua vita. Ha così scelto un tenero scatto, in cui le dà un bacio. La si vede sorridere entusiasta e il tutto offre l’immagine perfetta della loro serenità di coppia.

Al fianco poi una caption, semplice ma molto significativa: “Buon compleanno amore mio. Love you”. Al fianco un cuore rosso e, poco dopo, l’arrivo della risposta della festeggiata: “Sei il mio amore per sempre”.

Del resto i due sono felici, fianco a fianco, dal 2016. Quasi un decennio d’amore, dopo essersi conosciuti durante un incontro professionale. Lui, imprenditore nel settore della moda e della comunicazione, collaborava con un marchio legato alla conduttrice. Da allora è scattata una sintonia immediata.

L’arrivo di Bacini ha rappresentato una nuova serenità sentimentale per Federica Panicucci. I due hanno tutelato questa storia, tenendola distante dai riflettori, anche se non sono mancati gesti pubblici d’affetto. Federica ha spesso raccontato di aver trovato in Marco un punto di equilibrio, una presenza discreta ma costante che la sostiene in ogni scelta, personale e professionale.