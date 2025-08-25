Vittoria Ceretti, dove vive la top model italiana: villa da sogno tra moda, lusso e privacy

Vittoria Ceretti ha scelto la Franciacorta come rifugio: una villa immersa nel verde, tra moda, lusso e privacy

IPA Vittoria Ceretti

Dietro i riflettori scintillanti delle passerelle internazionali, dove incanta stilisti e fotografi con il suo portamento magnetico, Vittoria Ceretti coltiva un legame profondo con le sue radici. Nonostante i successi, le campagne globali e i gossip che la vogliono spesso protagonista accanto a Leonardo DiCaprio, la top model italiana ha scelto per sé un rifugio lontano dagli sguardi indiscreti: una villa in Franciacorta, immersa nei vigneti bresciani, dove moda e intimità trovano un equilibrio perfetto.

La villa in Franciacorta di Vittoria Ceretti

Vittoria Ceretti è cresciuta a Inzino, piccola frazione di Gardone Val Trompia, e anche ora che la sua carriera l’ha portata in tutto il mondo, ha deciso di non recidere il filo che la lega alla sua terra. In Franciacorta, a due passi dal Lago d’Iseo, possiede una villa circondata da vigneti, un luogo che custodisce privacy e silenzio, il lusso più prezioso per chi vive di luci della ribalta.

Dalle grandi vetrate, la vista si apre sul verde dei campi, mentre all’interno ogni spazio racconta la personalità della modella. La cucina è ampia e funzionale, pensata per i momenti conviviali, ma a colpire sono soprattutto i dettagli legati al benessere: una stanza dedicata allo yoga, arricchita da tappetini, piante e campane tibetane, diventa il suo rifugio durante le pause tra una sfilata e l’altra. Non manca la cabina armadio, cuore pulsante della casa, con scaffali ordinati e abiti d’alta moda che Vittoria ha indossato sulle passerelle di Chanel, Valentino e Dior.

Interni tra relax e stile

La villa custodisce anche una piccola sauna, una stanza relax con pareti chiare e arredi essenziali, e una piscina immersa nel giardino, ideale per staccare dai ritmi serrati delle fashion week. Durante il lockdown, Vittoria ha raccontato di aver trascorso molto tempo nella sua stanza dell’arte, circondata da tele e colori, un angolo creativo che rivela una parte meno nota di lei. La casa rispecchia così il suo stile personale: sobrio ma sofisticato, essenziale ma con dettagli che parlano di unicità.

Non è un caso che Vittoria abbia scelto proprio la Franciacorta. La zona, famosa per il suo vino spumante, offre ville e dimore storiche immerse nella natura, spesso scelte da chi desidera vivere lontano dal clamore delle grandi città senza rinunciare alla bellezza e ai servizi. A luglio 2025, il prezzo medio degli immobili residenziali nella zona di Cazzago San Martino era di circa 1.383 €/m², con un mercato che premia soprattutto case indipendenti e ville di pregio. Un contesto esclusivo, che riflette il lusso discreto ricercato da star come Vittoria Ceretti.

Tra amore e jet set: la vita con Leonardo DiCaprio

Non solo passerelle e set fotografici: negli ultimi anni, il nome di Vittoria Ceretti è apparso spesso sulle pagine dei rotocalchi per la relazione con Leonardo DiCaprio. La coppia è stata paparazzata in giro per il Mediterraneo, tra yacht di lusso e giornate di sole a Formentera. Lei, con un bikini nero e crema a stampa zebrata, slip a perizoma e top annodato, ha mostrato come anche un look da mare possa trasformarsi in un’icona di stile. Lui, più sobrio, con boxer neri elasticizzati. Momenti di complicità rubati dagli obiettivi, tra tuffi con la maschera da snorkeling e gesti giocosi.

Il legame con DiCaprio ha inevitabilmente alimentato i gossip, ma Vittoria continua a mantenere il riserbo sulla sua vita privata, preferendo far parlare di sé attraverso il lavoro e la bellezza dei luoghi che sceglie per vivere.