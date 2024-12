“Mattino 4 con Federica Panicucci verso la cancellazione”: l’indiscrezione

Dopo un anno di programmazione Mediaset starebbe valutando di chiudere Mattino 4, lo spin off di Mattino Cinque

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Roberto Poletti e Federica Panicucci a Mattino 4

Ancora novità a Mediaset. O almeno così pare stando agli ultimi rumors che arrivano direttamente da dietro le quinte della tv. Pare che l’azienda di Cologno Monzese stia valutando di cancellare Mattino 4, lo spin off di Mattino Cinque, che aveva preso il via solo lo scorso marzo. Un esperimento importante, nel quale Pier Silvio Berlusconi credeva molto, che aveva addirittura spinto Federica Panicucci a dividersi tra i due format.

Mediaset pronta a cancellare Mattino 4?

L’indiscrezione arriva da Dagospia: pare che Mediaset sia intenzionata a cancellare Mattino 4 dopo un solo anno di programmazione. La prima puntata dell’infotainment incentrato su attualità, costume e cronaca rosa è andata infatti in onda l’11 marzo 2024. “Il programma non tornerà in onda, come previsto inizialmente, il 7 gennaio – fa sapere il portale – C’è chi accenna a uno stop momentaneo ma la trasmissione potrebbe essere cancellata. Nei prossimi giorni la scelta definitiva…”.

Mediaset starebbe dunque valutando il da farsi, complice anche degli ascolti tutt’altro che incoraggianti. L’esperimento nato a marzo 2024 non avrebbe dato i risultati sperati e si starebbe pertanto valutando una drastica cancellazione. Con una media del 4.8% di share, Federica Panicucci e Roberto Poletti sono indubbiamente riusciti ad alzare gli ascolti di quella fascia oraria su Rete 4, ma forse non abbastanza da poter essere riconfermati anche nel 2025.

Ascolti buoni ma non troppo, che avrebbero spinto Pier Silvio Berlusconi a fare una valutazione più approfondita del palinsesto di Rete4. Per ora bocche cucite da parte di tutti, soprattutto di Federica Panicucci, che si è messa totalmente a servizio dell’azienda dividendosi tra ben due progetti: Mattino Cinque e Mattino 4, per l’appunto.

Federica Panicucci resta a Mediaset

L’eventuale cancellazione di Mattino 4 comporterebbe un alleggerimento del lavoro per Federica Panicucci che, almeno per il momento, resta ben salda al timone di Mattino Cinque, su Canale 5, insieme a Francesco Vecchi. La bionda conduttrice è alla guida della trasmissione dal 2009, da quando ha preso il posto di Barbara D’Urso (che inizialmente si divideva tra Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque per poi restare solo nella fascia pomeridiana).

Federica Panicucci si è sempre detta molto legata a Mattino Cinque: “Sono orgogliosa di entrare nella casa degli italiani ogni mattina. È un grande regalo di cui ringrazio l’azienda”, aveva detto qualche tempo fa in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. “Sono contenta perché faccio un lavoro che amo e alzandomi presto mi sembra di avere più vita da vivere”, aveva aggiunto precisando di non essere di certo preoccupata per la sveglia che suona di fatto tutti i giorni all’alba.

Un “amore consolidato” che va avanti ormai da ben quindici anni. La Panicucci è sempre rimasta fedele al suo posto e accanto a sé ha avuto diversi partner: prima di Vecchi è stata affiancata da Claudio Brachino, Paolo Del Debbio e Federico Novella.

La Panicucci è inoltre da sempre devota a Mediaset: quest’anno, oltre a Mattino Cinque e Mattino 4, ha condotto il Concerto di Natale ed è stata scelta nuovamente per il Concerto di Capodanno di Mediaset, che quest’anno è stato organizzato a Catania, in Sicilia.