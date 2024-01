Chi è Paola Saluzzi, carriera e vita privata della nota conduttrice

Fonte: IPA Paola Saluzzi, tutto sulla celebre conduttrice

Paola Saluzzi è uno dei volti più noti della televisione italiana. Dagli esordi in Rai fino alle esperienze a Sky e TV2000, dove conduce attualmente L’Ora Solare, è sempre stata un’instancabile professionista senza mai tralasciare impegno e ambizione. Due parole essenziali se si vuole raggiungere i propri obiettivi, anche quando il mondo sembra remarti contro. Alla soglia dei 60 anni, ripercorriamo la carriera di Paola Saluzzi, tra alti e bassi e tanti successi.

Gli esordi in televisione e la carriera in Rai

Nata a Roma il 21 maggio 1964, l’esordio in televisione è arrivato nel 1987 con il programma Viaggio intorno all’uomo, in onda su Rai 1, condotto insieme al giornalista ed ex senatore della Repubblica italiana Sergio Zavoli. Quella è stata la prima occasione per farsi conoscere e non è stata vana: da lì è arrivato il contratto triennale con Telemontecarlo, nelle vesti di inviata del TG sportivo. Giornalista iscritta all’Ordine del Lazio dal 1991, la Saluzzi è stata il volto delle Olimpiadi di Barcellona del ’92 per il canale del Principato di Monaco.

Ma il richiamo di Mamma Rai non ha tardato ad arrivare e così, nel 1993, Paola Saluzzi vi è tornata per un breve periodo per Il Gioco dell’Oca, condotto insieme al compianto Gigi Sabani e alla collega Alessia Marcuzzi.

Fonte: IPA

Paola Sallusti e la rottura con la Rai

Per una professionista come Paola Sallusti non sono mai mancate le proposte lavorative, tanto da approdare a Mediaset nel 1995. Qui ha condotto alcune trasmissioni televisive come Giorno per Giorno, insieme ad Alessandro Cecchi Paone, ma ha anche recitato una piccola parte nella celebre sitcom Casa Vianello, degli indimenticabili Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Poi ancora il ritorno in Rai, nel 1998 e per uno dei programmi più importanti e longevi: dapprima UnoMattina Estate, poi l’edizione invernale UnoMattina al fianco di Luca Giurato. E ancora la conduzione de I Fatti Vostri su Rai 2 dal 2002 al 2003, poi La grande giostra dei gol nel 2004 su Rai International.

Il sodalizio con la Rai è durato per ben dieci anni fino allo scoppio, nel 2005, dello scandalo riguardante l’assunzione di ragazze in Rai in cambio di prestazioni sessuali che è entrato nella storia col nome di Vallettopoli. Paola Saluzzi non è mai stata coinvolta direttamente, ma a causa di una sua telefonata con il giornalista e funzionario Salvatore Sottile, portavoce di Gianfranco Fini all’epoca dei fatti, intercettata e usata come prova nelle indagini il suo nome ne è stato associato.

Le esperienze a TV2000 e Sky

La Saluzzi non è mai più tornata a lavorare in Rai, scegliendo altre strade. Dapprima nel 2005 è approdata all’emittente TV2000, canale della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), dove ha condotto alcuni programmi di intrattenimento. Nel 2009 ha accettato un contratto con Sky come presentatrice della striscia pomeridiana del TG satellitare, salvo poi essere sospesa dalla rete nel 2015 in seguito ad un commento da lei scritto sul proprio account Twitter e rivolto verso il pilota di Formula Uno Fernando Alonso, nel quale lo aveva definito “arrogante”, “invidioso” e “imbecille”.

La causa dello sfogo era da attribuire ad un’intervista del pilota, che si era detto non pentito dell’addio alla Ferrari, di cui la conduttrice è un’accanita tifosa. La sospensione non ha però avuto un seguito e dopo una settimana è stata reintegrata al TG di Sky, almeno fino al 2017, anno che l’ha vista tornare a TV2000 alla conduzione di diversi programmi. Tra quelli di maggior successo possiamo menzionare L’Ora Solare, ancora in onda nel 2014.

Paola Saluzzi, amore e vita privata

Da volto noto della televisione quale è, non c’è da stupirsi se si sia parlato negli anni della vita privata di Paola Saluzzi, nonostante sia poco avvezza al gossip. La conduttrice è stata sposata la prima volta per undici anni ma ha sempre preferito non entrare nei dettagli di questa separazione che, com’è intuibile, non è stata affatto semplice.

Dopo un periodo da single, il cuore della Saluzzi è tornato a battere per il giornalista e scrittore Gabriele Romagnoli, con la quale è convolata a nozze nel 2014. Un amore nato per caso dopo un incontro a New York City, dove si sono sposati in gran segreto: “Quando l’amore arriva dopo è una meraviglia. Capisci che quella è la persona con cui trascorrerai tutta la vita”, aveva detto a Serena Bortone in una puntata di Oggi è un altro giorno nel 2022.