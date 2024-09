Francesca Pascale da Bianca Berlinguer: “Ho amato molto Paola Turci”

Francesca Pascale è tornata in tv: l’ex politica è stata ospite di Bianca Berlinguer nel programma È sempre Cartabianca su Rete4, dove ha parlato di politica e vita privata. L’ex compagna di Silvio Berlusconi è infatti tornata sull’argomento dei diritti civili ed è stato impossibile non citare anche la sua quasi ex moglie Paola Turci, dalla quale si è separata qualche mese fa.

Francesca Pascale torna a parlare di Paola Turci

La presenza in tv (e non solo) di Francesca Pascale si sta facendo più intensa in questo ultimo periodo. L’ex deputata nelle ultime settimane è stata ospite prima di Serena Bortone nel programma 5 in Condotta su Rai Radio2, poi l’abbiamo vista da Bianca Berlinguer nella trasmissione È sempre Cartabianca su Rete4, dove ha parlato ancora una volta di diritti civili.

Sembra proprio che Pascale voglia riprendere la sua attività politica, tanto che proprio qualche giorno fa in radio aveva confessato: “Mi candiderei? Non lo so, le cose importanti si fanno in silenzio. Ma certo che lo farei con il partito giusto, con la possibilità di essere libera di difendere le mie idee”.

L’ex compagna di Silvio Berlusconi è tornata a parlare del tema dei diritti civili e dei diritti umani nello studio di Bianca Berlinguer, dove ha ribadito quanto sia importante inserirli nel programma politico del paese. Impossibile a quel punto non citare la quasi ex moglie Paola Turci, intervenendo anche sulla fine del loro matrimonio.

“Mi hanno colpito le critiche per la nostra separazione, una sorta di secondo round di omofobia” ha confidato ai microfoni del programma, “come se le coppie omosessuali non potessero farlo perché hanno ottenuto le unioni civili”. Pascale però ha voluto dedicare parole di affetto alla sua ex, ricordando il legame profondo che le ha unite per 4 anni: “Ho amato molto Paola Turci e continuo a volerle bene“.

La storia d’amore con Paola Turci

Francesca Pascale e Paola Turci si sono conosciute proprio a un concerto della cantante. Era stata lei a notarla dal palco, mentre si esibiva a Torino. La loro frequentazione ha scatenato critiche e polemiche, ma il loro legame sembrava profondo e immune alle malelingue, tanto che nel luglio del 2022 le due convolarono a nozze.

Il loro amore però, come tanti altri, si è lasciato consumare da una crisi impossibile da risolvere. È stata la stessa Pascale a confermare al Corriere della Sera la fine del matrimonio: “Sto attraversando un grande dolore ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi“.

A dare ulteriori dettagli sui presunti motivi della rottura è stato Fabrizio Corona, che dal suo portale Dillinger News aveva fatto sapere che erano troppe le differenze tra le due donne: “Paola non le faceva passare nulla ed è stata insopportabile a tal punto che, nonostante il grandissimo amore, Francesca è stata costretta a dirle addio“.

Una versione diversa da quella riportata dal settimanale Oggi, che aveva parlato di un periodo fatto di discussioni e tensioni tra le due: “La gelosia e il temperamento fumantino di entrambe le hanno allontanate“, si leggeva. “Non hanno retto alla condivisione del quotidiano: la meravigliosa villa con parco, piscina e tanti cani in un borgo sperduto in provincia di Siena, al confine tra la Val d’Orcia e le Crete Senesi, da nido d’amore è diventato piano piano una prigione”.