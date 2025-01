Francesca Pascale, nuovo amore dopo Paola Turci? “Ha un’amicizia speciale”

Fonte: IPA Francesca Pascale

Un nuovo amore per Francesca Pascale? Dopo l’addio a Paola Turci, pare che il cuore dell’attivista napoletana sia tornato a battere. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Francesca avrebbe iniziato a frequentare una misteriosa donna lontana dal mondo dello spettacolo.

Il nuovo amore di Francesca Pascale

Francesca Pascale si è spesso trovata al centro della cronaca rosa per la sua vita sentimentale: prima, la lunga relazione con Silvio Berlusconi; poi, il matrimonio (e il divorzio) con Paola Turci. Storie intense, che tradiscono il ritratto di una donna romantica che crede nell’amore. Non sorprende, quindi, che a diversi mesi dalla fine del matrimonio con la cantautrice romana, Francesca abbia iniziato una nuova frequentazione. È quanto sostiene il magazine Oggi, secondo il quale, alla soglia dei 4o anni, la Pascale avrebbe “avviato un’amicizia speciale con una donna lontana dal mondo dello spettacolo”.

Non si conoscono ulteriori informazioni sulla fortunata in questione, che si inserisce comunque in un momento molto fortunato per l’attivista napoletana. “Dopo la fine del matrimonio con la cantante Paola Turci Francesca Pascale ha ritrovato smalto ed energie, e procede a gonfie vele anche la sua attività di imprenditrice nell’ambito del settore immobiliare, che le sta dando non poche soddisfazioni” si legge ancora sul settimanale.

Anche sul fronte televisivo l’attività di opinionista di Francesca procede a gonfie vele, con una presenza costante nei talk televisivi dedicati di La7 e Rete4. Insomma, il nuovo anno sembra proprio essere iniziato nel migliore dei modi per l’ex compagna di Berlusconi.

L’addio tra Francesca Pascale e Paola Turci

L’ultima relazione di Francesca Pascale è stata quella con la cantante Paola Turci: le due si sono separate la scorsa estate dopo 5 anni di relazione e due di matrimonio. A parlare dell’addio, era stata proprio l’attivista partenopea in una lunga intervista a Gente: “Le voglio bene. Ma quando il sentimento non è reciproco, bisogna rendersene conto sennò ti fai male” aveva spiegato. Ripercorrendo le tappe più importanti della relazione aveva invece fatto sapere: “Quando mi sono messa con Paola non potevo vedere più il Presidente Berlusconi, e per me è stato un trauma. Mi sono buttata in questa relazione: abbiamo vissuto un anno a Villa Maria. Poi a Siena, in campagna, a casa mia. Poi al mare. Il matrimonio è stato bellissimo. Poi bisogna arrendersi alle evidenze”. Non sono chiari i motivi che hanno portato al divorzio, ma interrogata su eventuali tradimenti, Pascale ha risposto senza troppi peli sulla lingua: “Ne ho sempre subiti e mai fatti”.

Prima di Paola Turci, l’imprenditrice era stata invece legata all’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi per ben 10 anni. Una relazione di cui Francesca ha sempre parlato bene, rivolgendo al leader di Forza Italia parole cariche di affetto e stima. Al momento, nonostante le indiscrezioni, la Pascale si professa single, ma non ha mai pensato ad un futuro senza amore, condividendo anche il sogno di poter avere una famiglia tutta sua: “Ogni tanto penso ad un figlio. Magari da sola, magari in coppia. Mi piacerebbe fare delle scelte senza avere il mio Stato contro”. Una richiesta che, ci si augura, possa essere presto esaudita.