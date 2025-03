Fonte: IPA Alfonso Signorini

Con la finale ormai alle porte, il Grande Fratello si ripropone in diretta con una nuova eliminazione. Dopo quella di Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli, il pubblico da casa è chiamato a scegliere il proprio preferito e conseguentemente colui che potrà proseguire nel suo viaggio all’interno del gioco e in vista della puntata conclusiva. Gli inquilini in nomination sono quattro: Stefania Orlando, Mariavittoria Minghetti, Chiara Cainelli e Federico Chimirri. Ma cosa dicono i sondaggi sull’eliminazione del 6 marzo?

Grande Fratello, chi sono i nominati del 6 marzo

Questa settimana, le nomination del Grande Fratello sono davvero infuocate. I quattro concorrenti a rischio eliminazione sono Chiara Cainelli, Federico Chimirri, Mariavittoria Minghetti e Stefania Orlando, che da quando è rientrata in gioco ha affrontato il televoto più di una volta se sempre con successo. La concorrente si era legata a Iago Garcia, con il quale sembrava voler intraprendere una relazione sentimentale, poi smentita dalla diretta interessata che non ha ancora dimenticato completamente il suo ex marito Simone Gianlorenzi.

Chiara è finita in nomination per scelta di Javier e Federico, che a sua volta è stato votato da Tommaso e Jessica. Mariavittoria, invece, ha ricevuto le nomination di Chiara e Zeudi, con quest’ultima che ha deciso di schierarsi per difendere l’amica. E poi c’è Stefania, vera protagonista dell’ultima puntata. Tra battute pungenti e qualche frecciatina alle coppie più chiacchierate del reality – come Shaila e Lorenzo ed Helena e Javier – si è attirata le nomination di Shaila, Giglio e Lorenzo. Chi avrà la meglio? Chi rischia di uscire? Cosa suggeriscono i sondaggi.

Cosa dicono i sondaggi

A dare una prima stima di quello che potrebbe accadere nel corso della puntata del 6 marzo sono i sondaggi, che restituiscono i numeri espressi dal pubblico in vista della puntata del 6 marzo. La prima della lista è Stefania Orlando, che con la percentuale ottenuta potrebbe quindi salvarsi. Il 41,48% la mette ragionevolmente al sicuro da una possibile eliminazione, per cui la finale si fa sempre più vicina. La data è già fissata e, come confermato dal conduttore, è quella del 31 marzo.

Segue Chiara Cainelli, che nonostante sia entrata molto dopo rispetto agli altri ha conquistato il pubblico con il suo carattere speciale. Il 22,87% delle preferenze espresse dal pubblico votante la protegge così dall’eliminazione. Elemento comunque non scontato, questo, dato che sappiamo come il televoto sia in grado di ribaltare davvero ogni cosa. Non è infatti raro vedere come le votazioni del pubblico incidano durante la diretta, da aspettare per conoscere il nome dell’eliminato ufficiale.

Terzo posto per Federico Chimirri con il 18,80%, che nel corso delle settimane si è creato una discreta fanbase, mentre Mariavittoria Minghetti si posiziona all’ultimo posto con il 16,85%. Secondo quanto indicano i sondaggi, quindi, l’eliminata di questa sera dovrebbe essere proprio lei, Mariavittoria, che nel corso della sua esperienza all’interno del reality si è anche innamorata del compagno d’avventura Tommaso Franchi. A dirci però chi sarà il vero eliminato di questa puntata sarà solo la diretta condotta da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli, confermata anche quest’anno come voce del popolo.