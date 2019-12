Chi è Fabio Bazzani, il marito di Alessia Merz

editato in: da

Si chiama Fabio Bazzani il marito di Alessia Merz, l’uomo che ha conquistato il cuore della showgirl quando era all’apice del successo. Oggi l’ex star di Non è la Rai è una donna felice, grazie alla sua famiglia, che ha costruito e protetto nel corso degli anni.

Una parte della sua serenità Alessia la deve a Simona Ventura. Fu proprio la conduttrice negli anni Duemila a farle conoscere Fabio Bazzani. All’epoca Super Simo era ancora sposata con Stefano Bettarini che giocava nella Sampdoria, proprio come il futuro marito della Merz.

Bazzani infatti è un ex calciatore molto famoso. Classe 1976, è originario di Bologna e ha militato in numerose squadre di calcio italiane. La sua vita è cambiata per sempre quando ha incontrato Alessia Merz. Fra i due c’è stato un colpo di fulmine e nel 2005 la coppia è convolata a nozze.

Appena un anno dopo i due hanno avuto Niccolò, il loro primogenito, in seguito è arrivata Martina. Ospite di Vieni da Me, la showgirl ha svelato di essersi innamorata da subito del marito.

“È stato un colpo di fulmine – ha confessato -. Il giorno dopo, già ci cercavamo. Ci siamo conosciuti nel 2004, ci siamo sposati nel 2005 e nel 2006, è nato Niccolò. Ci presentò Simona Ventura che, all’epoca, stava con Bettarini, compagno di squadra nella Sampdoria di mio marito. Non abbiamo perso tempo: Niccolò è nato nel 2006, Martina nel 2008. Poi ci siamo fermati, altrimenti facevo anche i gemelli! Ci pensa mia sorella a farli: sta aspettando il quinto!”.

Per amore di Bazzani e dei figli, a soli 31 anni, la Merz ha scelto di lasciare il mondo dello spettacolo. “Non ho rimpianti – ha confessato qualche tempo fa alla Gazzetta dello Sport -. Ho sempre scelto io quello che volevo fare”.

Oggi Alessia, accanto a Fabio, è una mamma e moglie felice. Il figlio maggiore gioca a calcio, mentre la più piccola, nonostante la passione per la danza, non sembra sognare la tv e programmi come quelli che decretarono il successo della madre. “Mia figlia è timida, non li farebbe – ha detto -. Però la seguirei”.