Simona Ventura: “Corona era diabolico”. La reazione di lui

Simona Ventura racconta i retroscena del suo legame con Corona in una lunga intervista rilasciata a Peter Gomez. La conduttrice, ancora una volta, ha mostrato tutta la sua sincerità, parlando del rapporto con l’ex re dei paparazzi e degli scontri avvenuti quando lui la coinvolse in una situazione molto delicata e lei venne chiamata a testimoniare per il caso Vallettopoli.

Da allora sono trascorsi anni e oggi Corona, dopo una condanna, è uscito dal carcere e si trova in un istituto di cura dove sconterà il resto della sua pena. “Quello che stava facendo Corona era stalking – ha raccontato a La Confessione, Simona Ventura -. Ricordo una volta in Sardegna, una domenica vado a messa con mio marito, c’erano pure Formigoni e Nina Moric. Esco e vedo i paparazzi. Mai visti i paparazzi in chiesa, siam finiti sui giornali e da lì è iniziata una cosa strana. Vedevo i paparazzi dovunque andassi”.

All’epoca Super Simo era molto amica di Lele Mora. “Ho cominciato a non fidarmi più di Lele, così quando mi chiedeva dov’ero gli mentivo – ha spiegato -. Fino a un certo punto Fabrizio nell’agenzia di Lele era perfetto, faceva servizi con posati. Ma i soldi erano talmente tanti… Ha tentato di beccarmi tante volte ma non ci è mai riuscito. E lui è stato diabolico ma non intelligente, se lo fosse stato, noi eravamo morti. La sua foga l’ha fatto sbagliare”.

La Ventura ha poi ricordato il caso giudiziario in cui venne suo malgrado coinvolta. “Essere convocati da Woodcock è stato terribile, non ero abituata a queste cose – ha detto -. Mi chiamarono al Servizio centrale operativo di Roma, avevo il cuore in gola. Mi fecero registrare un colloquio con Corona. Avevo una paura pazzesca, facevo la bonifica in casa. Se merita quello che sta subendo ora? Mi sembra tanto – ha concluso riguardo Corona -, ma lui non riesce a frenare, non capisce qual è il limite che non deve attraversare. Lui, con il fatto di sentirsi invincibile, si è schiantato all’ultimo miglio”.

Dopo anni la Ventura sembra aver perdonato Corona e in tanti si chiedono come avrà reagito l’ex re dei paparazzi di fronte a queste dichiarazioni. Sul profilo Instagram di Fabrizio, che viene gestito dal suo staff, non sono comparsi post o riferimenti alle parole di Simona. Per ora dunque Corona ha scelto di rimanere in silenzio e di pensare solo al suo futuro, in particolare a Nina Moric e il figlio Carlos, a cui è molto legato.