Nina Moric ha preso parte alla docuserie, raccontando le ombre del suo passato: una gravidanza interrotta e il silenzio di una relazione-spettacolo

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Nina Moric, gravidanza interrotta con Corona: il dramma raccontato

La docuserie Netflix dedicata a Fabrizio Corona, Io sono notizia, ha riportato in prima pagina l’ex re dei paparazzi dopo l’esplosione del caso Signorini. In queste ore, però, si sta parlando molto della sua storia con Nina Moric, madre di suo figlio Carlos.

Le parole dell’ex modella, infatti, gettano luce su un passato molto doloroso. A lei è lasciato molto spazio, così da poter far sentire la propria voce forte e chiaro. Sono stati anni colmi di ombre per Nina Moric, che ha svelato più di qualche ferita mai mostrata al mondo prima d’ora. Una violenza emotiva che torna a farle del male, nel corso della confessione di una gravidanza gemellare interrotta. Una scelta della quale sente ancora l’enorme peso.

La confessione di Nina Moric

Chi ha visto il documentario Netflix, sa che Nina Moric ha raccontato certi momenti del suo passato in lacrime: “Si fanno errori e basta, senza giustificarli”. Ha raccontato di una decisione maturata all’interno della coppia, vissuta però come una colpa continua, portata a fatica sulle spalle per anni.

“L’ha voluto lui ma io l’ho assecondato. Quindi l’ho voluto anch’io. Volevo però che mi fermasse. Ho ucciso due bambini, due gemelli, ma non ne vado fiera. Lui gli aveva anche dato dei nomi, pur sapendo che stavo per ucciderli”.

Parole che lasciano ben comprendere il tormento vissuto e la fragilità emotiva di una donna travolta da una relazione colma di squilibri, ferite e silenzi. Questo dramma, non è mai stato analizzato dai due. Quest’ombra è stata ignorata ma, chiaramente, ha divorato soltanto una delle persone chiamate in causa: “Non ne abbiamo più parlato”.

La risposta di Corona

Se possibile, le parole di Fabrizio Corona fanno ancora più male. Lasciano infatti immaginare il tipo di trattamento subito da Nina Moric all’interno della coppia. Quella gravidanza gemellare è stata psicologicamente gestita da lei in totale solitudine emotiva.

Lui ha infatti la freddezza di esprimersi in questo modo nel corso del documentario: “È una ferita che lei si porta dietro e tanto, io no”. Ammette d’essere consapevole che quell’episodio abbia segnato profondamente la sua ex.

Ha poi spiegato d’averla convinta ad abortire perché si riteneva impreparato, soprattutto dal punto di vista economico. Una decisione che, a suo dire, avrebbe alimentato la sua ossessione per denaro e successo: “Da quel giorno ho iniziato a guadagnare cifre esorbitanti per non ritrovarmi mai più in quella situazione”. Un tipo di narrazione in linea con il personaggio: laddove lei è crollata sotto il peso della colpa, lui ha saputo rinascere e risorgere dopo il lutto.

Una storia d’amore complessa

Io sono notizia ripercorre anche le tappe della relazione tra Nina Moric e Fabrizio Corona. Un amore travolgente che li ha spinti al matrimonio. Un legame dalle tante conseguenze, personali e professionali.

Moric ha raccontato di essere entrata, su insistenza di Corona, nell’agenzia di Lele Mora e di aver firmato un contratto che affidava al marito la gestione della sua carriera. “Mi ha sempre vista come un prodotto, una macchina da soldi”, ha spiegato senza mezzi termini.

Un anno e mezzo dopo il dramma raccontato, l’arrivo di Carlos Maria, che oggi rappresenta un punto fermo nella vita di sua madre. Una coppia destinata però a scoppiare, essendo anche figlia di una “grande operazione di personal branding”. Lo ha ammesso lo stesso Corona. Una definizione fredda, che stride con il dolore ancora vivo nelle parole di Nina Moric. L’esemplificazione di come tutto possa diventare spettacolo.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!