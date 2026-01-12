Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Fabrizio Corona confessa: ha venduto foto intime di Belen

Non poteva essere altrimenti, la nuova docuserie di Fabrizio Corona sbarcata su Netflix sta facendo ampiamente discutere. Un lancio perfettamente calibrato, giunto sull’onda lunga dell’inchiesta aperta su Alfonso Signorini.

All’interno dei questo prodotto c’è tutto Corona, dal suo rapporto con le donne all’ossessione per denaro e potere. Affabile, ammaliante e spietato al tempo stesso, mostra il suo vero volto, ritrovandosi anche a fronteggiare le sue peggiori scelte.

Come poteva mancare Belen Rodriguez nel racconto della sua vita e carriera. C’è anche la conduttrice, modella e showgirl argentina. Lo ha difeso per anni ma ora tutti hanno avuto modo di scoprire che anche lei, come Nina Moric e non solo, è stata in buona parte usata.

Chi ha venduto le foto intime di Belen

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona sono state una delle coppie più discusse del panorama italiano. Insieme dal 2009 al 2012, hanno conquistato numerose copertine. Una, però, ha fatto decisamente scalpore e soprattutto ha provocato una profonda ferita nel cuore dell’argentina.

Gli scatti, infatti, la ritraevano mentre aveva un rapporto sessuale con il suo compagno. Il tutto mentre i due erano in vacanza alle Maldive. Lei lo ha sempre difeso e, nel corso di Io sono notizia, Corona ha candidamente spiegato d’essere stato l’artefice di quanto accaduto. Aveva deciso di vendere la loro intimità, decidendo al posto della sua compagna e traumatizzandola.

Fanno riflettere oggi le parole di Belen, che anni fa, intervistata, replicava così all’ipotesi di una vendita da parte di Fabrizio: “Mi ha fatto un regalo in vacanza, spegnendo il telefono per quattro giorni. Ero lì con lui e nessuno ha chiamato nessuno. Non ci credo sia stato lui, punto e basta. Io non sono una bambina, non sono stupida”.

Belen usata come le altre

Fabrizio Corona ha parlato ampiamente delle sue compagne, ricevendo la replica a distanza di Nina Moric, che lo ha profondamente accusato. L’ex re dei paparazzi sa cos’è l’amore ma questo sentimento non vince dinanzi alla sete di potere e denaro.

“Sono stato innamorato di tutte le mie donne, però poi ha prevalso sempre la mia ossessione per il guadagno. L’ho fatto con Nina. L’ho fatta innamorata e l’ho usata, anche se l’amavo. Stessa storia con Belen. Loro si facevano usare, fingendo di non vedere”.

Nel caso della paparazzata alle Maldive, aveva avvertito Maurizio Sorge, che si era appostato per fotografarli insieme. Ricorda ancora benissimo quei momenti e li ha descritti a favor di camera. I due avevano bevuto e lentamente si lasciano andare all’intimità, con lui ben consapevole che alle spalle c’era un uomo intento a fotografarli. Un momento drammatico per lei, che si sentì messa alla gogna. Pensava ai suoi genitori, a che idea si sarebbero fatti di lei. Gli chiese di chiamare il direttore del giornale, di fare qualcosa per far valere la sua posizione. Con una gran farsa teatrale, lui le promise di far sparire quella situazione, conscio d’aver messo in atto una macchina che l’avrebbe lacerata profondamente.

