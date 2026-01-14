Io Sono Notizia, perché Belen è assente nella serie di Fabrizio Corona

IPA Belen Rodriguez

Dal 9 gennaio su Netflix è arrivato il titolo Io Sono Notizia, la serie su Fabrizio Corona: racconta le ombre, i punti oscuri della vita dell’ex Re dei Paparazzi, che sta spopolando con il format Falsissimo, dove l’obiettivo è far cadere le maschere delle persone legate al mondo dello spettacolo (e non). All’interno della serie, però, manca una persona importante nella vita di Corona: l’ex fidanzata, Belen Rodriguez. Come mai non ha partecipato allo show? Circola un’indiscrezione a riguardo.

Perché Belen Rodriguez non è presente in Io Sono Notizia, la serie di Fabrizio Corona

Io Sono Notizia è la serie incentrata su Fabrizio Corona: sono diversi i personaggi intervenuti nel corso delle puntate, da Nina Moric a Ivano Chiesa. Ma c’è un’assenza, quella di Belen Rodriguez. Ex fidanzata di Corona, la loro è stata una storia importante, che si è tramutata nel tempo in amicizia. E ora si aggiunge un rumor, un tassello al quadro generale: secondo Mow, a Belen Rodriguez sarebbe stata impedita una sua eventuale partecipazione.

Belen, pubblicamente, è sempre stata dalla parte di Fabrizio, e nel corso di diverse interviste ha sempre espresso la sua vicinanza. Lo stesso Fabrizio, nelle varie ospitate in televisione, ha parlato del suo legame con la Rodriguez: “Lei aveva accettato i miei errori, mi ha lasciato per la galera. Se non fossi andato in carcere, Stefano De Martino neanche esisterebbe”.

Eppure, la relazione con Belen è stata trattata all’interno della docuserie targata Netflix, anche se in modo parziale (ma con una rivelazione scottante). Dal 2009 al 2012, Corona e la Rodriguez hanno avuto una storia: nonostante alcuni momenti travagliati, è lo stesso Fabrizio ad aver fatto cadere quel velo di “incanto” dalle sue storie d’amore. Ha amato le sue ex compagne, ma – purtroppo – le ha anche usate, mosso da un desiderio profondo legato alla fama e ai soldi, principalmente. “Io sono stato innamorato di tutte le mie donne, però poi ha prevalso sempre la mia ossessione per il guadagno. L’ho fatto con Nina. L’ho fatta innamorare e l’ho usata, anche se l’ho amata. Identico con Belen. Loro si facevano usare, facevano finta di non vedere”.

I rapporti oggi tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez

Belen ha sempre preso le difese di Corona, anche quando alcune foto intime di un loro incontro sono finite sui giornali. “In vacanza Fabrizio mi ha fatto un regalo e ha spento il telefono per quattro giorni. Io ero lì con lui e nessuno ha chiamato nessuno. Se dovessi scoprire che è stato Corona? Ancora! Io non ci credo, punto e basta. Ragazzi io non sono una bambina, non sono una ragazza stupida. Basta, punto”, aveva detto ai tempi.

Nella serie televisiva, però, la verità ha un altro punto di vista, ovvero quello di Corona stesso, che ha ammesso di aver finto con lei: un evento che all’epoca aveva lasciato un segno di profondo turbamento nella conduttrice e showgirl. Lo aveva anche protetto: “Il Corona che conosco io è completamente diverso da come appare, e questo mi piace: è un gentiluomo molto simpatico”.