Belen Rodriguez via dalla tv per colpa di Maria De Filippi: cosa ha detto Fabrizio Corona

IPA Belen Rodriguez

Fabrizio Corona ne è convinto: dietro l’allontanamento di Belen Rodriguez dalla televisione ci sarebbe Maria De Filippi. L’ex re dei paparazzi nel corso dell’ultima, controversa, puntata di Falsissimo, ha parlato anche della showgirl argentina, sulla cresta dell’onda per moltissimi anni e star di Sì Que Vales.

Le rivelazioni su Maria De Filippo a Falsissimo

Nella nuova puntata di Falsissimo, arrivata su YouTube nonostante lo stop dei giudici dopo il caso Signorini, Fabrizio Corona ha parlato di Mediaset, ma soprattutto dei personaggi più importanti dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi. “Maria De Filippi è la donna più importante di Mediaset – ha spiegato l’ex re dei paparazzi -. Maria decide chi fa carriera e chi no. Chi costruire e chi no”. Po ha aggiunto: “Lo sapete perché Belen non lavora più?”.

Secondo il racconto di Corona, durante Tu Sì Que Vales sarebbero nati forti contrasti fra Maria De Filippi e Belen Rodriguez. La showgirl argentina infatti si sarebbe lamentata del suo ruolo, chiedendo più spazio nella trasmissione. La conduttrice però non avrebbe reagito bene e da lì ci sarebbero stati diversi dissapori che avrebbero portato Belen lontano dallo show.

Nel suo racconto Corona ha rivelato che Belen non avrebbe gradito la decisione di introdurre accanto a lei nel programma altri personaggi come Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni.

La presunta lite fra Belen Rodriguez e Maria De Filippi

“Lei dopo aver creato De Martino ha preso Belen e l’ha messa a fare Tu si que vales – ha spiegato, parlando di Maria De Filippi -, all’inizio era da sola nel tavolo con due, tre opinionisti poi a poco a poco ha cominciato a metterci la ballerina un po’ stramba, poi ci ha messo quello con la barba che fa rugby e poi ci ha messo il karateka con il cane fidanzato della sua prescelta Raffaella Mennoia, Alessio Sakara”.

Il racconto di Corona continua: “Belen che non è la prima arrivata dopo 5, 6, 7 anni va da Maria e le dice ‘Maria ho quasi 40 anni credo di avere un immagine, ho fatto anche Sanremo, ho una storia e una carriera levami dal tavolo e mettimi la sopra io al tavolo con questi tre sconosciuti non lo voglio fare più.'”.

La risposta della presentatrice, sempre secondo quanto detto da Fabrizio Corona a Falsissimo, sarebbe stata piuttosto dura: “Non lo vuoi fare più? Io sopra non ti metto…’ Sbam! sparita da Mediaset”. Ma non è finita qui, perché l’ex re dei paparazzi ha inoltre svelato che Le Iene avrebbero tentato in tutti i modi di avere Belen Rodriguez alla conduzione, ma sarebbe stato impossibile proprio per via della lite con Maria De Filippi. “La redazione delle Iene dopo il successo della precedente stagione con lei come conduttrice la rivolevano a tutti i costi e non è stato possibile”, ha concluso.

Il racconto sorprende, soprattutto perché Maria De Filippi e Belen Rodriguez hanno sempre avuto un ottimo rapporto. In passato la stessa showgirl argentina aveva ringraziato la presentatrice per il supporto ricevuto, mentre Maria aveva sottolineato il talento di Belen.