Chi è Federico Chimirri, da MasterChef al Grande Fratello

Fonte: IPA Federico Chimirri

Dalla cucina più famosa alla Casa più spiata d’Italia è un attimo. Chi segue MasterChef Italia certamente ricorda Federico Chimirri, tra i protagonisti dell’undicesima edizione del cooking show e nuovo concorrente del Grande Fratello a partire dal 27 gennaio 2025. Ma Chimirri, di origine argentina, era già un volto noto al piccolo schermo. Ve lo ricordate a Uomini e Donne?

Il debutto in TV a Uomini e Donne

Classe 1990, Federico Chimirri è nato in Argentina ma vive tra Milano e Formentera praticamente da sempre. Sebbene il suo nome sia legato principalmente alla partecipazione a MasterChef, bisogna tornare un po’ indietro nel tempo per risalire alla sua prima apparizione televisiva. È il 2018 quando il bel Federico si presenta nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Sara Affi Fella, tornando successivamente anche per Nilufar Addati. In entrambi i casi, però, il percorso non è andato a buon fine.

MasterChef e il legame con la cucina

Solo una parentesi per Federico Chimirri, che nel frattempo ha trovato il successo come DJ e produttore musicale, senza mai dimenticare la passione che gli è stata tramandata sin da bambino: nato e cresciuto in una famiglia di ristoratori, inevitabilmente è sbocciato l’amore per la cucina che non lo ha mai abbandonato. Il padre ha aperto un ristorante proprio a Formentera e, già da piccolo, Federico si è abituato a vivere in questo ambiente finché, una volta cresciuto, ha cominciato a maneggiare gli strumenti del mestiere. La cucina ancora oggi è la sua più grande passione.

Non è un caso che nel 2021 abbia deciso di partecipare ai provini per MasterChef Italia, riuscendo non solo a guadagnare uno dei tanto desiderati grembiuli, ma anche a guadagnare una certa fama. La stessa che, successivamente, lo ha portato ad aprire il suo ristorante a Milano: si tratta del Timon Grill, frequentato dalle celebrità e in cui serve proprio il piatto presentato al Live Cooking di MasterChef (entraña di vitello con cipolle caramellate e purea di patate dolci). Dato il grande successo ottenuto, ha aperto lo stesso locale anche a Formentera.

L’ingresso al Grande Fratello

Ormai assente dal piccolo schermo, lo chef è stato scelto per entrare in corsa nella Casa del Grande Fratello nel gennaio 2025, probabilmente con l’intento di donare un po’ di pepe a un’edizione che non ha premiato in ascolti. L’annuncio è giunto direttamente dalla produzione del reality che, oltre a Chimirri, ha deciso di far partecipare al gioco anche Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli.

L’amore per il figlio Romeo

Oltre ad aver frequentato Silvia Provvedi, la storia d’amore più nota di Federico Chimirri è quella con Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne. Insieme per diversi anni, la relazione si è conclusa all’inizio del 2024.

L’unico grande amore di Federico resta il figlio Romeo, nato dalla storia precedente con una donna di cui non si conosce l’identità. Sui social non perde occasione per ribadire quanto ne sia orgoglioso, mostrando i momenti più belli e felici trascorsi insieme, a casa come durante viaggi e vacanze.