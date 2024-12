Si riparte con Masterchef Italia e non mancano le novità: quando vederlo e come cambia la liturgia di ogni singola puntata

Fonte: Ufficio Stampa Sky I giudici di Masterchef Italia

È ufficiale: da giovedì 12 dicembre tornano le cucine più amate e sognate di sempre. Sì, stiamo parlando di MasterChef Italia. Il parterre dei giudici è confermato, con lo Chef della prima ora Bruno Barbieri, accompagnato da Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che in pochi anni è riuscito a conquistare il pubblico abituato alla verve di Carlo Cracco, che ha lasciato la trasmissione ormai da diverse edizioni. Ma come cambia il gioco? Tutte le novità dell’edizione al via su Sky prima di Natale.

Le nuove regole di MasterChef Italia

Decine di aspiranti chef, con storie diverse e provenienti da tutta Italia, sono pronti a rimboccarsi le maniche, accendere i fornelli e puntare al titolo di nuovo MasterChef Italiano. Ognuno di loro porta un sogno, una passione e una gran voglia di dimostrare di che pasta è fatto.

A giudicarli? Il mitico trio che ormai conosciamo bene: gli stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Saranno ancora loro, severi ma giusti (e a volte divertentissimi!), a scegliere chi entrerà nella nuova Masterclass e a guidare gli aspiranti chef attraverso prove sempre più avvincenti. Spoiler: quest’anno il mantra sarà “tutto può succedere“!

E non mancano le novità: già dai primi episodi dei Live Cooking – in onda il 12 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e NOW – vedremo i concorrenti alle prese con piatti che raccontano la loro idea di cucina. In palio? Il grembiule bianco e un biglietto per entrare in Masterclass. E attenzione, ci sarà una sfida speciale chiamata Blind Test, dove tutto si giocherà alla cieca.

Chi sono gli ospiti

Ma non è finita qui: tornano le amatissime Mystery Box, le sfide a squadre in esterna e tanti ospiti eccezionali, italiani e internazionali. Tra questi ci saranno grandi nomi come Davide Oldani, Hélène Darroze, Pía León e il leggendario maestro pizzaiolo Franco Pepe. Grande attesa per Iginio Massari, il pasticcere dei pasticceri che ogni anno semina il panico tra i concorrenti. La sua prova è ancora la più temuta da tutti, ma il suo arrivo è – come sempre – un evento top secret.

Tra le location mozzafiato di quest’anno ci sono i suggestivi casoni maranesi della laguna veneta, il prestigioso Mart di Rovereto, e persino le cucine del Quattro Passi a Nerano, tre stelle Michelin. Qui i concorrenti scelti si misureranno con le loro conoscenze e i loro progressi, in un avanzare senza esclusione di colpi all’interno del programma che si preannuncia più avvincente che mai. E c’è una sorpresa speciale: una prova si terrà in un luogo inaspettato, che i concorrenti non si sarebbero mai immaginati.

L’impegno per la sostenibilità

Come sempre, MasterChef Italia non è solo spettacolo: il programma conferma il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale, con il recupero delle eccedenze alimentari e l’adozione di pratiche eco-friendly. Un’attenzione concreta che fa bene al pianeta e alla comunità.

Preparatevi per una stagione esplosiva, ricca di emozioni, sfide e tantissimo talento. MasterChef Italia vi aspetta su Sky e in streaming su NOW, con puntate on demand e visibili su Sky Go.