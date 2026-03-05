MasterChef la Finale, quando va in onda, dove vederla e chi sono i finalisti

MasterChef la Finale è arrivata: quando andrà in onda, dove vederla e chi sono i quattro finalisti che si sfideranno

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giorgio Locatelli, Antonino Cannavaciuolo e Bruno Barbieri

L’attesa è ormai finita: il 5 marzo va in scena la finale di MasterChef 15. Uno scontro rimandato a causa della concorrenza di Sanremo 2026 che arriva ad una settimana dalla data prevista. I quattro finalisti sono dunque pronti a sfidarsi per conquistare il titolo di vincitore di MasterChef 15. Chi la spunterà?

Orario e dove vedere la finale di MasterChef

La finale di MasterChef dunque va in onda giovedì 5 marzo dalle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. L’episodio sarà inoltre disponibile on demand e su Sky Go.

Chi sono i finalisti di MasterChef

Ma chi sono in finalisti di questa edizione di MasterChef? Si tratta di quattro concorrenti che, uno Skill e un Pressure Test dopo l’altro hanno superato anche le prove più difficili, guadagnandosi una finale ancora tutta da scrivere.

Troviamo prima di tutto Carlotta, grande sorpresa di questa edizione dello show con Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. 25 anni, originaria di un paese nella provincia di Biella, ha dato del filo da torcere ai suoi avversari e non si è mai arresa. Attualmente è disoccupata, ma vorrebbe trasformare l’amore per la cucina in un lavoro a tempo pieno. Ha vinto ben quattro Mystery Box, superato tre Pressure Test e ottenuto sia una Golden Pin che una Green Pin.

Fra i suoi rivali c’è Dounia che lavora come OSS e ha origini marocchine. Vive a Bassano del Grappa ed è arrivata nella trasmissione dopo un periodo difficile. Durante la Masterclass ha ottenuto un Green Pin e due Golden Pin.

Troviamo poi Matteo Rinaldi, graphic designer di 28 anni che arriva dalla provincia di Bergamo. Sogna di aprire una sua bakery e ha superato sei Pressure Test, sorprendendo i giudici nell’Invention Test overnight e in quello a sei mani.

Infine completa la rosa dei finalisti Matteo C., detto Teo, studente di International Marketing di Molgora, provincia di Lecco. Ha sempre avuto il desiderio di diventare uno chef, ma si è dovuto scontrare negli anni con l’opposizione dei genitori. Nel percorso a MasterChef ha vinto due Golden Pin ed è riuscito a superare sei Pressure Test.

Anticipazioni finale MasterChef

Cosa succederà durante la finale? La prima prova a cui verranno sottoposti i finalisti sarà in alta montagna presso il ristorante Atelier Moessmer Norbert Niederkofler dello chef Norbert Niederkofler, che ha ottenuto tre stelle Michelin e una stella Verde. Nella Mystery Box i concorrenti si sfideranno per accedere allo step successivo, sino ad arrivare all’Invention Test.

L’ultimo step, come di consueto, sarà la presentazione dei menù completi con l’assaggio dei piatti da parte dei giudici che decreteranno il vincitore di questa edizione. Una sfida che si preannuncia interessante, soprattutto perché in questa stagione tutti e quattro i concorrenti hanno saputo sorprendere e fare la differenza.

Qual è il premio per il vincitore di MasterChef

Il vincitore otterrà non solo il titolo di 15esimo MasterChef italiano, ma anche un premio pari a 100mila euro in gettoni d’oro. Inoltre potrà pubblicare un libro di ricette con Baldini+Castoldi e potrà frequentare un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.