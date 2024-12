Chi è Giorgio Locatelli, giudice di MasterChef tra Londra e stella Michelin

Fonte: IPA Giorgio Locatelli

Con l’arrivo della nuova edizione di MasterChef Italia tornano anche i tre giudici più amati e temuti dagli aspiranti chef pronti a mostrare le proprie qualità culinarie.

Uno di questi è Giorgio Locatelli, notissimo chef nazionale e internazionale che nel corso della sua carriera ha saputo stupire i palati più raffinati ottenendo anche una stella Michelin. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Giorgio Locatelli

Gli amanti della cucina e dei programmi che mettono alla prova cuochi alle prime armi non possono non aver mai sentito il nome di Giorgio Locatelli. Nato il 6 aprile 1963 a Corgeno di Vergiate, paese situato sul Lago Maggiore, Locatelli è considerato uno degli chef di cucina italiana più prestigiosi al mondo.

Amante della cucina fin da bambino grazie all’influenza della sua famiglia, che da sempre gestiva ristoranti, Giorgio Locatelli ha iniziato la sua avventura culinaria molto preso, decidendo di lasciare l’Italia per trasferirsi all’estero e mettersi alla prova con i segreti del mestiere imparati dai suoi genitori.

Nel 1986 si trasferisce a Londra, dove lavora al Savoy Hotel sotto la guida di Anton Edelmann. La sua carriera lo porta poi a Parigi dove, per tre anni, si cimenta nelle cucine dei ristoranti Laurent e Tour D’Argent. Terminata la parentesi parigina, lo chef decide di tornare a Londra e diventa executive chef dello Zafferano, conquistando una Stella Michelin.

In quel momento, la sua carriera costellata dalla stella è in continua ascesa: nel 2002 apre Locanda Locatelli, il ristorante che dirige insieme alla moglie Plaxy. Un ristorante che in breve tempo diventa punto focale della cucina italiana nel Regno Unito e che, nel 2003, ottiene una stella Michelin che mantiene ancora oggi.

Chef Locatelli è molto conosciuto anche a Dubai, luogo in cui i palati più fini possono provare Ronda Locatelli, il ristorante situato nell’ hotel Atlantis The Palm.

Il suo amore genuino per il buon cibo lo hanno portato anche a scrivere alcuni libri, come Made in Italy: Food & Stories, pubblicato nel 2008, in cui racconta la sua passione per la convivialità e la cucina italiana e Made in Sicily, considerato il miglior libro in inglese sulla cucina siciliana pubblicato.

Oltre alla cucina, Giorgio Locatelli è affezionatissimo anche alla moglie Plaxy Exton, con cui è convolato a nozze nel 1995, e a Margherita, sua figlia.

Giorgio Locatelli a “MasterChef”

Fuori dal suo ristorante, Giorgio Locatelli persegue la sua carriera partecipando come giudice a MasterChef, il talent di Sky che ricerca i talenti culinari alle prime armi più promettenti d’Italia.

Fonte: Ufficio stampa Sky

Locatelli inizia la sua avventura insieme ad Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri durante la settima stagione del programma, in cui è intervenuto come ospite speciale. Dal 2019, lo Chef entra ufficialmente come giudice, diventando uno dei volti più amati per via della sua eleganza, diplomazia e capacità di far sentire i concorrenti ascoltati e capiti.

Col suo fascino e il suo accento British, Locatelli torna come giudice anche nella 14edizione del programma: una stagione che, tra novità e un trio di giudici sempre più coeso, ci porta ancora una volta all’interno della cucina più creativa, sorprendente e competitiva del palinsesto.